Palmeiras vs. Chelsea se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports (DIRECTV), DGO, ESPN, Disney Plus y DAZN. Este compromiso, válido por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, está programado para el viernes 4 de julio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Los dirigidos por Abel Ferreira llegan invictos al desafío, tras un recorrido que incluyó un empate con Porto y otro con Inter Miami, además de triunfos sobre Al‑Hilal (2‑0) y Botafogo (1‑0 en tiempo extra). Ese último pasaje fue especialmente intenso: un solitario gol de Paulinho al minuto 100, con expulsión de Gustavo Gómez, y un Palmeiras que aguantó con diez hombres. El equipo verdolaga ha mostrado seis de solidez defensiva, encajando apenas dos goles hasta ahora.

Chelsea, por su parte, clasificó tras un apretado triunfo 4‑1 frente a Benfica en octavos, en un partido que se suspendió casi dos horas por tormenta y relámpagos. A pesar de una derrota en la fase de grupos ante Flamengo, los ingleses han mostrado carácter de remontada. Sin embargo, llegan sin su motor en el mediocampo: Moisés Caicedo quedó suspendido por acumulación de tarjetas.

Palmeiras clasificó a los cuartos de final tras eliminar a Botafogo. (Foto: Getty Images)

El duelo promete replantear estrategias. Palmeiras se destaca por su orden defensivo y solidez táctica, basada en transiciones rápidas, mientras que Chelsea, bajo la dirección técnica Enzo Maresca, buscará imponer ritmo, especialmente con jugadores como Nicolas Jackson, Liam Delap y el flamante refuerzo João Pedro. Enzo Fernández podría ocupar un rol más profundo para contrarrestar la ausencia de Caicedo.

Del lado de Palmeiras, hay que seguir con atención a Paulinho, autor del gol decisivo contra Botafogo, y al joven prodigio Estêvão, quien jugará con intensidad extra ante su futuro club, Chelsea. También es clave Raphael Veiga, cerebro creativo entrenado para romper líneas. Por Chelsea, además de los mencionados Jackson y Delap, el recién llegado João Pedro tiene una doble motivación: debutar con goles y respaldar su costoso fichaje.

Chelsea se clasificó a los cuartos de final tras eliminar al Benfica. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver Palmeiras vs. Chelsea?

El compromiso entre Palmeiras vs. Chelsea se disputará en el Lincoln Financial Field, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica a través del servicio de DIRECTV, además de su servicio de streaming en la plataforma de DGO. Las otras opciones son ESPN, Disney Plus y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Chelsea?

El encuentro entre Palmeiras vs. Chelsea está programado para este viernes 4 de julio desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del sábado 5.

