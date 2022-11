Panamá vs. Arabia Saudita EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional. El compromiso se llevará a cabo este jueves 10 de noviembre del 2022 desde las 6:00 a.m. de México y las 7:00 a.m. de Perú en el estadio de Críquet Sheikh Zayed en Abu Dhabi y, a pesar que no será transmitido por televisión o streaming, la cuenta de Twitter de la Federación Panameña brindará el minuto a minuto. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Los panameños estuvieron cerca de la repesca para Qatar 2022, pero el cierre en las Eliminatorias fue terrible. Entonces, sin la chance de ir al Mundial, el elenco de Concacaf se ha puesto manos a la obra pensando en la Copa del Mundo que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México en el 2026.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Arabia Saudita en partido amistoso?

México – 6:00 a.m.

Perú – 7:00 a.m.

– 7:00 a.m. Ecuador – 7:00 a.m.

Colombia – 7:00 a.m.

– 7:00 a.m. Venezuela – 8:00 a.m.

Bolivia – 8:00 a.m.

– 8:00 a.m. Argentina – 9:00 a.m.

Uruguay – 9:00 a.m.

– 9:00 a.m. Paraguay – 9:00 a.m.

Brasil – 9:00 a.m.

– 9:00 a.m. España – 1:00 p.m.

Panamá aprovechará esta fase para que jugadores con gran recorrido como Harold Cummings o Alberto Quintero sean los líderes camino a la próxima fase de clasificación. Asimismo, el ensayo será importante para el elenco que lidera el seleccionador Thomas Christiansen que volverá a la acción oficial en la Liga de Naciones.

De su lado, Arabia Saudita sí se alista para disputar Qatar 2022. De hecho, la elección del adversario pasa por la cercanía con México, uno de los rivales de los asiáticos. El representativo que entrena Hervé Renard también se verá las caras con Argentina, uno de los candidatos, y Polonia.

¿Dónde ver online el partido Panamá vs. Arabia Saudita en partido amistoso?

El partido amistoso internacional entre Panamá y Arabia Saudita no será transmitido por televisión o streaming. Sin embargo, la cuenta oficial en Twitter de la Federación Panameña de Fútbol ofrecerá el minuto a minuto del compromiso de preparación.

Panamá vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones del partido

Panamá: Mosquera; Anderson, Cummings, Anderson, Carrasquilla; Stephens, Bárcenas, Ramírez; Díaz, Quintero, Godoy.

Arabia Saudita: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Breik; Al-Malki, Al-Faraj, Kanno; Al-Muwallad, Al-Buraikan, Al-Dawsari.

¿Dónde jugarán Panamá vs. Arabia Saudita en partido amistoso?





