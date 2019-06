El del honor: Walker puso el descuento de Panamá ante Ucrania por 8vos del Mundial Sub 20 [VIDEO]

Panamá no la vio frente a Ucrania este lunes por los octavos de final del Mundial Sub 20 2019, al menos en el primer tiempo. Y es que en el primer parte del choque que se jugó en el Stadion Miejski (Tychy), el conjunto centroamericano no mostró su mejor versión y se fue a los vestuarios con un 3-0 en contra.



En el segundo tiempo, el combinado 'canalero' salió con otro semblante al terreno de juego. Al menos, la idea fue encontrar rápido el descuento y este llegó a los pocos segundos de haberse reiniciado las acciones. El gol para los dirigidos por Julio Dely Valdés vino a los 50'.

El defensa Manuel Gamboa recuperó una pelota en el mediocampo para la Selección de Panamá y luego el balón pasó por Guillermo Benítez. Este mandó un centro que encontró a Ernesto Walker, quien paró el balón con el pecho y con un derechazo la puso a un lado, imposible para el alcance del arquero Andriy Lunin.

Así llegaría el descuento para los centroamericanos. El ganador de esta llave se verá las caras en cuartos ante Colombia, que viene de dejar en el camino a su similar de Nueva Zelanda en la tanda de penales.

Panamá vs. Ucrania: el gol de Walker para 3-1 por el Mundial Sub 20 2019.

