La Selección de Chile encara la recta final de las Eliminatorias 2026 con la necesidad de sumar seis puntos ante Paraguay y Ecuador en esta fecha doble de marzo. Actualmente, se ubica en el penúltimo lugar con nueve unidades, pero ha renovado su ilusión por la clasificación mundialista. En ese sentido, Ricardo Gareca, técnico de la ‘Roja’, resaltó la importancia de los próximos partidos, aunque no los ve como una final. Eso sí, reconoce que el margen de error es mínimo.

“Para mí no (son una final). Imagínate que soporté la crítica, pero no injustamente, la acepto. Perder cuatro partidos en Eliminatorias y sostenerme en el cargo, no es lo mismo que en un campeonato. En la Eliminatorias se definen muchas cosas”, expresó el ‘Tigre’ en conferencia de prensa previo al duelo contra la ‘Albirroja’.

Gareca también aseguró que, independientemente de los resultados ante Paraguay y Ecuador, continuará al frente de Chile: “A estas alturas, de parte mía, dejar Chile, por más que se dé cualquier resultado, es imposible. En cuanto a la fortaleza nuestra, del cuerpo técnico, siempre tengo la intención que mi paso en Chile ojalá sea por mucho tiempo. Tengo expectativa de clasificar, dejar algo”, comentó.

Pese a que los cuestionamientos en su contra por parte de la prensa chilena continúan, Gareca considera que el combinado sureño tiene opciones de clasificar. Como se sabe, el ‘Tigre’ ha pasado por situaciones similares cuando dirigió a Perú rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022. En ambos procesos clasificatorios, pudo finalizar en el quinto lugar de la tabla de posiciones, en puestos de repechaje.

“Son puntos decisivos. No podría decir en cuanto a la suma, porque lo más importante es siempre tener esperanzas hasta el último momento. Lo que quizás para ustedes es imposible, para mí no. Hasta que Chile tenga opciones matemáticas tenemos que pelearla, hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el entrenador argentino.

Por último, Gareca afirmó que el equipo está fuerte anímicamente para afrontar esta fecha doble y aseguró que darán todo en resta recta final para alcanzar el objetivo. “Es muy difícil lo que ha pasado con nosotros, que nos sostengan en el cargo tras cuatro partidos, que los muchachos y nosotros hayamos dado la respuesta que dimos, el apoyo de la gente que se portó con nosotros maravillosamente bien. Estamos muy fuertes anímica y futbolísticamente, pongamos el equipo que pongamos, va a responder. Queremos pelearle y cosechar la mayor cantidad de puntos posibles”, precisó.

Chile necesita sumar de visita para escalar posiciones en la tabla. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP)





¿A qué juegan Paraguay vs. Chile?

Las selecciones de Paraguay y Chile se medirán el jueves 20 de marzo por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, y Venezuela iniciará a las 7:00 p.m. Una hora más tarde, a las 8:00 p.m., dará inicio en Argentina, Chile y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 5:00 p.m. Recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades sobre este duelo.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Chile?

El choque entre paraguayos y chilenos promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar TV y GOLPERÚ. Además, el partido estará disponible en streaming a través de Movistar Play, exclusivo para usuarios de este operador. En Paraguay, se podrá disfrutar por GEN y Unicanal. Por su parte, en Chile, el encuentro se podrá seguir a través de Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.