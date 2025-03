A menos de un día para el partido entre la Selección Peruana y su similar de Bolivia, va quedando todo listo en cuanto a la logística para este duelo por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, hubo un inconveniente de último momento que modificó los planes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), vinculado al reconocimiento de campo del Estadio Nacional.

Como se recuerda, estaba programado que este miércoles el plantel de la ‘Verde’ reconociera el campo del recinto de la ‘Bicolor’, para así ultimar todos los detalles previos al compromiso. Sin embargo, desde la FBF confirmaron que esto no será así, a raíz de una prohibición de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Carlos Pino, gerente de Selecciones Nacionales de la FBF, charló con los medios de comunicación y explicó cómo se enteraron de la noticia. “El estadio no está en las mejores condiciones, del campo de juego hablo. A nosotros nos cambia un poco, porque todo fue de última hora. El correo donde se suspende todo fue hoy (ayer) a las 5:00 de la tarde, hay que cambiar toda la planificación y ver”, afirmó.

Bolivia seguirá entrenando en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: FBF)

Lejos de quejarse, Pino entendió la situación y espera que los trabajos de reacondicionamiento del campo de juego permitan que este llegue en mejores condiciones para el día del partido –la Verde seguirá entrenando en el Estadio Alejandro Villanueva–. “Esperamos que los trabajos que hagan mañana, sirvan para que los dos equipos podamos desarrollar un buen fútbol el día jueves”, agregó.

En esa misma línea, no vio con malos ojos esta prohibición, pues el plantel de la Selección Peruana tampoco podrá entrenar con normalidad en el Estadio Nacional, tal como lo solía hacer una día previo a cada encuentro. “Honestamente no, porque a los dos equipos se les ha prohibido entrenar en el estadio y es lo que está contemplado en el reglamento”, acotó.

Por último, Carlos Pino aseguró que Bolivia no tiene el favoritismo para este partido, pero sí las condiciones para competir con la ‘Blanquirroja’. “Sobre si Bolivia es favorita, por supuesto que no. Nosotros no nos sentimos favoritos de nada, tenemos armas para hacerle un buen partido a Perú. Ellos también tienen sus armas y va a ser un lindo partido de Eliminatorias”, sentenció.

Óscar Villegas es el entrenador de Bolivia desde julio del 2024. (Foto: FBF)

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para este jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





