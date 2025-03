Después de algunos días de descanso, en Alianza Lima retomaron los trabajos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín –a excepción de los que están con la Selección Peruana– y ya tiene la mirada puesta en el reinicio de la Liga 1 Te Apuesto, pero sobre todo en el arranque de la Copa Libertadores 2025. Tras el sorteo del último lunes, en La Victoria ven lo que se les avecina con mucho optimismo.

Recordemos que los blanquiazules comparten el Grupo D con São Paulo, Libertad de Paraguay y Talleres de Córdoba. En ese sentido, en una reciente charla con L1 Radio, Hernán Barcos habló sobre sus expectativas para esta fase de grupos y aclaró la ambición que tiene el plantel de hacerle frente a cualquier rival, tal como lo hicieron en las fases previas.

“Todos los grupos en la Libertadores son difíciles. Con la ilusión, con ganas de que arranque la Copa, creemos en nuestro grupo y le vamos a dar pelea a todos, al que nos toque le vamos a dar pelea así como lo hicimos en la fase previa. Estamos preparados para hacer una linda Copa, para seguir soñando y seguir haciendo historia con Alianza”, manifestó.

Haciendo un recorriendo por todo lo que tuvieron que pasar en las fases previas, el ‘Pirata’ recordó que muchos no creyeron en que serían capaces de alcanzar la fase de grupos, especialmente por la presencia de Boca Juniors como uno de los rivales más duros. Después de sortear cada obstáculo con entereza, el delantero sabía que tenían los argumentos para estar dentro de los 32 mejores equipos de la Copa Libertadores.

“Era difícil, hasta el más positivo lo dudaba. Pero nosotros cuando empezamos la Copa, después de que jugamos con Nacional allá sentíamos que podíamos; fuimos protagonistas en Paraguay y en casa fuimos muy superiores. El partido de Boca fue la llave, la llave en sí fue un partido para cada uno. Después de haber ganado por penales, entrando a la Fase 3, sabíamos que Iquique le ganábamos”, añadió.

Hernán Barcos registra cuatro goles en la Copa Libertadores 2025. (Foro: Getty Images)

En otro momento de la entrevista, Hernán Barcos habló de las posibilidades que tienen los clubes peruanos para competir en la Copa Libertadores 2025. El cordobés cree que todo es posible, pues muchos de los clubes del exterior piensan que ya tienen los puntos ganados cuando van a enfrentar a un peruano. Sin embargo, está en Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, que eso cambie.

“La presión los tienen los demás, que por ahí en un principio piensan sobre los equipos peruano: ‘aquí tenemos a uno para ganar’, la mayoría piensa eso. Ahora saben que no es así, que no es tan fácil, van a tener venir a jugar porque sino se pueden llevar una sorpresa. Lo que Alianza consiguió es un triunfo para el Perú y no solo para Alianza”, sostuvo.

En esa misma línea, aseguró que Sporting Cristal y Universitario están en la capacidad de competirle a Palmeiras y River Plate, clubes a los que enfrentarán en su debut en la Copa Libertadores. “A Sporting Cristal ya lo dan por perdido por el grupo que le tocó. ¿Por qué no le puede ganar a Palmeiras? Son once contra once, y se puede. La ‘U’ también le puede ganar a River, tranquilamente, son once contra once y hay que jugarlo”, aseveró.

La mentalidad de Hernán Barcos es ambiciosa, y quiere que eso se contagie con el resto de clubes peruanos. El ‘Pirata’, que jugó muchos años en el fútbol brasileño, no le teme tener que visitar el Morumbi para enfrentar. São Paulo. “Cada uno está en su momento, si los equipos peruanos empezamos a confiar en nosotros mismos, hay que creer, trabajar y convencerse que sí se puede. Vamos al Morumbi, vamos a ganar. Si nosotros vamos ‘uy el Morumbí, uy La Bombonera’, vamos perdiendo 1-0 y cuando te das cuenta que puedes competir, ya es tarde”, sentenció.

Hernán Barcos habló sobre su preparación física a los 40 años. (Video: L1 Radio)

El fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Alianza Lima vs. Libertad - Martes 1 de abril a las 9:00 p.m.

Alianza Lima vs. Libertad - Martes 1 de abril a las 9:00 p.m. Fecha 2: São Paulo vs. Alianza Lima - Jueves 10 de abril a las 7:30 p.m.

São Paulo vs. Alianza Lima - Jueves 10 de abril a las 7:30 p.m. Fecha 3: Alianza Lima vs. Talleres - Martes 22 de abril a las 7:30 p.m.

Alianza Lima vs. Talleres - Martes 22 de abril a las 7:30 p.m. Fecha 4: Alianza Lima vs. São Paulo - Martes 5 de mayo a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. São Paulo - Martes 5 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 5: Talleres vs. Alianza Lima - Jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m.

Talleres vs. Alianza Lima - Jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 6: Libertad vs. Alianza Lima Martes 27 de mayo a las 5:00 p.m.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima en la Liga 1?

Luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y tras el parón del campeonato por las Eliminatorias 2026, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





