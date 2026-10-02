transmitirá el encuentro entre vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por un nuevo amistoso FIFA. GEN no es el único canal que pasará el duelo, ya que también estarán las televisaciones de GOL Caracol TV y Canal RCN para todo el pueblo colombiano. No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Red Bull Arena (Nueva Jersey) desde las 7:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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