Paraguay vs. Italia EN VIVO vía Tigo Sports juegan por el Grupo F del Mundial Sub 17 2019.

Paraguay buscará su pase a octavos de final del Mundial Sub 17, cuando se mida con la ya clasificada a Italia, que tiene puntaje perfecto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio Walmir Campelo Bezerra.

Paraguay vs. Italia: horarios del partido

México - 5:00 p.m.Ecuador - 6:00 p.m.Perú - 6:00 p.m.Colombia - 6:00 p.m.Venezuela: 7:00 p.m.Bolivia - 7:00 p.m.Paraguay - 8:00 p.m.Argentina - 8:00 p.m.Chile - 8:00 p.m.Uruguay - 8:00 p.m. España - 12:00 a.m. (lunes 4 de noviembre)



La selección de Paraguay vapuleó el reciente jueves por 7-0 a la de Islas Salomón, que en sus dos salidas en el Mundial de la categoría ha encajado doce goles y no ha convertido ninguno, que lo convierten en el peor del torneo.



Los suramericanos, que venían igualaron en el debut 0-0 con México, ganaron con los goles de Júnior Noguera, Matías Segovia, un doblete de Diego Torres, Fernando Presentado, Fabio Barrios y Diego Duarte.



El partido fue una herradura, siempre con los paraguayos dominando y sin ninguna reacción de los oceánicos, que en su estreno perdieron por 5-0 ante Italia.

Por su parte, la selección de Italia derrotó en una electrizante final por 2-1 a la de México, que desperdició un penal en el primer tiempo y terminó con diez jugadores, y con la victoria avanzó a octavos de final.



Los goles italianos fueron convertidos por Degnand Gnonto, el potente delantero de origen marfileño de tan solo quince años y que suma tres anotaciones en sus dos presentaciones, e Iyenoma Udogie, que marcó en la agonía del partido después de que Efraín Álvarez, en el tiempo de descuento, había empatado parcialmente para México.

Paraguay vs. Italia: ¿dónde se ubica el estadio?



