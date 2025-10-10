Paraguay vs. Japón EN VIVO vía Tigo Sports y Fútbol Libre TV en directo por internet
Tigo Sports EN VIVO, transmite el partido vs EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Paraguay: lo podrás ver solo a través de Tigo Sports. No sigas este choque por Fútbol Libre TV, señal pirata. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 5:30 a.m., mientras que en territorio paraguayo arrancará a las 7:30 a.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en la web de Depor.

Paraguay vs. Japón EN VIVO vía Tigo Sports y Fútbol Libre TV en directo por internet. (Video: FIFAcom)
