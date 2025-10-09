Paraguay vs. Japón jugarán este viernes 10 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Panasonic Stadium Suita de Osaka (Japón), donde los dirigidos por Gustavo Alfaro iniciará los trabajos de preparación, con el objetivo de llegar de la mejor manera a la cita mundialista del próximo año donde alcanzaron el cupo director de clasificación. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Paraguay comenzará su preparación a la siguiente Copa del Mundo. Luego de una eliminatoria histórica, en donde obtuvo el boleto luego de más de 15 años, iniciará su camino para llegar de la mejor manera a la próxima cita mundialista. Con jugadores a seguir, su primer amistoso será ante Japón, otro de los equipos que también ya está adentro, y que podría ser un rival a futuro.

Son once partidos los que aparecen en el historial de choques de la ‘albirroja’ frente a los ‘nipones’ tanto en juegos oficiales desde amistoso. Esto desde 1995 hasta el 2022 que fue la última vez que jugaron. De estos, quien tiene la ventaja es Japón que ganaron 5 a diferencia de los sudamericanos que solo pudieron ganar 2.

El amistoso más reciente fue el del 2 de junio del 2022, en Sapporo, donde triunfaron los locales 4-1 y con el entrenador Guillermo Barros Schelotto en el banquillo. De ese aquel amistoso, los jugadores que han repetido convocatoria en esta fecha son: Alan Benítez, Omar Alderete, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Ángel Romero.

Los dos partidos amistosos recientes de la selección de Japón terminaron en resultados mixtos. El 6 de septiembre de 2025, se enfrentaron a México en California y el partido resultó en un empate 0-0. El encuentro fue caracterizado por una fuerte defensa mexicana que impidió a Japón, a pesar de su mayor posesión y movimiento de balón, generar oportunidades claras de gol.

Tres días después, el 9 de septiembre, Japón jugó contra Estados Unidos en Ohio, donde la selección masculina de EE. UU. derrotó a Japón por 2-0 con goles de Alex Zendejas y Folarin Balogun. Este resultado marcó el cierre de la ventana internacional de septiembre para ambos equipos.

La selección de Japón ya ha asegurado su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo el primer equipo en lograrlo después de los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). La clasificación se confirmó tras una victoria 2-0 sobre Baréin con goles de Daichi Kamada y Takefusa Kubo.

Japón ha tenido un desempeño sólido en las eliminatorias asiáticas, ganando seis partidos y empatando uno en el Grupo C, liderándolo con 19 puntos. Esta será su octava participación consecutiva en la Copa Mundial desde su debut en 1998. El director técnico Hajime Moriyasu ha sido renovado para el ciclo mundialista de 2026.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Japón?

El encuentro entre Paraguay vs Japón está programado para este viernes 10 de octubre desde las 5:30 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:30 a.m.; en México a las 4:30 a.m.; y en España a la 12:30 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Paraguay vs Japón?

El partido entre Paraguay vs Japón se disputará en elPanasonic Stadium Suita de la ciudad de Osaka, con la transmisión de Tigo Sports, disponible en el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR