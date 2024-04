¡Un día cargado de fútbol! Si bien la Champions League entra en una pausa, este jueves 18 de abril tendremos acción en otras dos atractivas competiciones europeas: Europa League y Conference League. Clubes como AC Milan, Liverpool y Bayer Leverkusen buscarán conseguir el pase a las semifinales. También se jugarán partidos en las principales ligas de Sudamérica, y eso incluye a la Liga 1 Te Apuesto. Nos espera un partidazo entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Nacional. Revisa la programación en los siguientes párrafos.

En la Europa League, nos esperan partidazos como Roma vs. Milan, Atalanta vs. Liverpool, West Ham United vs. Bayer Leverkusen y Olympique Marseille vs. Benfica. Por supuesto, casi todas las miradas estarán puestas en el Gewiss Stadium, donde los ‘Reds’ buscarán remontar la serie (cayeron 3-0 en Anfield). En el duelo entre italianos, el ‘Rosonnero’ intentará remontar tras caer por 1-0 en la ida en San Siro.

En Sudamérica, nos esperan partidos en diferentes ligas como la peruana, la brasileña, la colombiana y la ecuatoriana. En el Perú, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2024, se enfrentan Alianza Lima y Sport Boys en el Nacional. Los ‘íntimos’ llegan a este duelo tras vencer por 2-0 a Atlético Grau; mientras que los ‘rosados’ llegan tras caer por 1-2 ante Universitario de Deportes. Sin dudas, es el encuentro de la fecha.

Este jueves también se juega el último partido de la segunda fecha del Brasileirao. Botafogo recibirá a Atlético Goianiense en el Estadio Olímpico Nilton Santos. En Colombia, Medellín visita a Patriotas Boyacá, mientras que América de Cali recibe a Deportivo Pasto. En Ecuador, por su parte, se enfrentan Independiente del Valle y Mushuc Runa a las 4:30 p.m. Luego se miden Barcelona y El Nacional en el Estadio Monumental Banco Pichincha.





¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de abril?

Europa League

Roma vs. Milan: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Atalanta vs. Liverpool: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

West Ham United vs. Bayer Leverkusen: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Olympique Marseille vs. Benfica: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Conference League

Fiorentina vs. Viktoria Plzeň: 11:45 a.m. (horario de Perú) vía ESPN, STAR PLUS y TNT Sports.

Lille vs. Aston Villa: 11:45 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Fenerbahçe vs. Olympiacos: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

PAOK vs. Brujas: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Alianza Lima vs. Sport Boys: 8:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX (Liga 1 MAX).

Brasileirao (Brasil)

Botafogo vs. Atlético Goianiense: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Brasil) vía Paramount+.

Liga BetPlay (Colombia)

La Equidad vs. Fortaleza CEIF: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.

Patriotas Boyacá vs. Medellín: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.

América de Cali vs. Deportivo Pasto: 8:20 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports.

Liga Pro (Ecuador)

Imbabura vs. Universidad Católica: 2:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN, STAR Plus y GolTV.

Independiente del Valle vs Mushuc Runa: 4:30 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN, STAR Plus y GolTV.

Barcelona vs. El Nacional: 7:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN, STAR Plus y GolTV.

Sudamericano Femenino Sub-20 - Fase de grupo

Colombia vs. Bolivia: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía DSports (DIRECTV).

Venezuela vs. Brasil: 6:30 p.m. (horario de Perú, 7:30 p.m. en Venezuela) vía DSports (DIRECTV).





