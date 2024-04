¡Pronóstico reservado! Manchester City vs. Real Madrid se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 17 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará en el Etihad Stadium y promete ser una batalla encarnizada. En el partido de ida, presenciamos un espectáculo de goles que terminó empatado 3-3 en el Bernabéu. El choque entre el actual campeón y el máximo ganador de esta competición comenzará a las 2:00 de la tarde (horario de Perú) y será transmitido de forma GRATUITA y ONLINE por ESPN, STAR Plus y MAX, las señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Asimismo, recomendamos evitar buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid en Manchester reviste una importancia crucial para definir un nuevo semifinalista del torneo. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el City, actual campeón de la Champions League, busca eliminar al equipo dominante en el torneo. Ambos equipos lideran sus respectivas ligas; el Real Madrid, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, aventaja al Barcelona por 8 puntos, mientras que los ‘Cityzens’ superan al Arsenal por dos puntos.

Sin embargo, los ‘Blancos’ de España, enfrenta un desafío histórico, con tres derrotas en sus últimas tres visitas al Etihad Stadium y sin victorias en cinco encuentros en los últimos doce años, convirtiendo este lugar en un sitio desafortunado para ellos. Además, han recibido ocho goles en sus dos encuentros más recientes en el estadio del Manchester City, donde el equipo local no ha perdido en 41 partidos.

Enfrentar este gran desafío es la tarea que los merengues deben afrontar después del empate 3-3 en el Bernabéu en el partido de ida. En este contexto, Vinícius Júnior emerge como la principal figura del Real Madrid en esta temporada. El brasileño lidera al equipo y su desempeño será fundamental para el resultado final. Además, en el centro del campo, jugadores como Toni Kroos o Luka Modric, respaldados por Eduardo Camavinga, están teniendo una temporada destacada.

En el lado del Manchester City, Erling Haaland, la gran estrella del equipo, llega al partido con un nuevo impulso después de anotar nuevamente frente al Luton en la Premier League, tras una actuación decepcionante en el Bernabéu. Por otro lado, Julián Álvarez sigue siendo una opción constante para marcar, ya sea como titular o desde el banquillo. Mientras tanto, Phil Foden sigue siendo una preocupación constante para el Real Madrid y es un elemento fundamental en el equipo de Pep Guardiola en esta temporada.





¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid?

Es necesario que tengas en cuenta que el encuentro entre Manchester City vs. Real Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, tiene horarios variables dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, comenzará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, el partido iniciará a partir de las 3:00 p.m. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil, se podrá ver a partir de las 4:00 p.m. En España, el encuentro comenzará a las 9 de la noche.





¿En qué canales TV ver Manchester City vs. Real Madrid por Champions League?

Si no quieres perderte el encuentro entre Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League, te compartimos los canales donde podrás verlo. La transmisión EN VIVO y GRATIS estará disponible a través de ESPN, STAR Plus y MAX, que son las señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras tanto, en España podrás verlo a través de Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde juegan el Manchester City vs. Real Madrid?

El partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League se disputará en el Etihad Stadium, que ha sido conocido por razones de patrocinio desde 2011. Además de su nombre oficial, el estadio también es reconocido popularmente como COMS o Eastlands. Es el hogar oficial del Manchester City y se encuentra ubicado en la ciudad de Mánchester. Con una capacidad para 53,400 espectadores, el Etihad Stadium es uno de los estadios más emblemáticos y modernos del fútbol europeo.

El Etihad Stadium es el hogar del Manchester City en la Premier League y en los torneos internacionales. (Foto: Estadios FC).





