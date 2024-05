Este jueves 9 de mayo se perfila como una fecha llena de emociones con partidos trascendentales tanto en los certámenes europeos como en los torneos de América. Los choques serán cruciales y vibrantes para los clubes involucrados. Por ejemplo, se jugarán duelos claves en semifinales de Europa League, con un partidazo entre la Roma y Bayer Leverkusen. Además, continúa la Copa Libertadores y Sudamericana. A continuación, encontrarás los detalles de la programación de los compromisos, incluyendo horarios y canales de transmisión.

Los choques de vuelta de las semifinales de la Europa League prometen grandes emociones con dos encuentros trascendentales que decidirán a los finalistas. El Bayer Leverkusen parte con ventaja sobre la Roma, habiendo conseguido un 2-0 en el compromiso de ida en Italia. Ahora, buscará sellar su pase a la final en su propio terreno, el BayArena.

En la otra llave, Atalanta y Marsella retoman la competencia con un marcador global de 1-1 tras su empate en el Estadio Velodrome en Francia. Ahora, el conjunto italiano, que aspira a alcanzar un gran objetivo internacional por primera vez, buscará asegurar su avance en el Gewiss Stadium de Bérgamo.

En América, continúa la cuarta jornada de la Copa Libertadores con cuatro partidazos: San Lorenzo vs. Independiente del Valle rivalizarán en el estadio Pedro Bidegain; Liverpool FC vs. Palmeiras en el Centenerio de Montevideo; Colo Colo y Fluminense jugarán en el Monumental David Arellano; y The Strongest vs. Estudiantes en el estadio Olímpico Hernando Siles.

¿Qué partidos se juegan este jueves 9 mayo de 2024?

Europa League

Leverkusen vs. Roma: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Atalanta vs. Marsella: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Europa Conference League

Olumpiacos vs. Aston Villa: 2:00 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Copa Libertadores

San Lorenzo vs. Independiente del Valle: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, Pluto TV y STAR Plus.

Liverpool FC vs. Palmeiras: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Colo Colo vs. Fluminense: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

The Strongest vs. Estudiantes: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Belgrano vs. Delfin SC: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

RB Bragantino vs. Racing: 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

U. Católica vs. U. La Calera: 9:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Deportivo Garcilaso vs Lanús: 9:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Copa de Bélgica

Saint Gilloise vs. Antwerp: 8:30 a.m. (hora peruana) vía STAR Plus.









