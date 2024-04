El inicio de un nuevo mes trae consigo más oportunidades para disfrutar del fútbol, y este martes 2 de abril no es la excepción, siendo una fecha imperdible para los aficionados alrededor del mundo, con emocionantes enfrentamientos programados en las principales ligas de Europa y América. Es un día para deleitarse con el deporte rey y emocionarse con el talento de los equipos más destacados, con compromisos apasionantes que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos. Aunque la acción estará en todas partes, en Sudamérica será el punto de atención, ya que comienzan los Grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde los equipos peruanos como Universitario de Deportes y César Vallejo buscarán iniciar este torneo de la mejor manera con la victoria. ¡No te lo puedes perder!

Este martes 2 de abril se presenta como una jornada emocionante para los aficionados al fútbol en todo el mundo. Tanto en Europa como en Sudamérica, numerosos equipos estarán compitiendo en busca de la victoria, sabiendo que solo uno podrá celebrar al final del día. En el ‘Viejo Continente’, la destacada Premier League ofrece enfrentamientos destacados como el choque entre Newcastle y Everton, así como Bournemouth contra Crystal Palace, entre otros. Esta liga, reconocida por su competitividad, promete partidos llenos de intensidad y emoción.

Por otro lado, en América del Norte, se desarrollan los Cuartos de final de la Liga de Campeones CONCACAF, con enfrentamientos emocionantes como Columbus Crew vs. Tigres UANL y New England Revolution vs. América. Estos duelos entre equipos estadounidenses y representantes de la Liga MX prometen ser encuentros llenos de adrenalina, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en el partido de ida.

Además, este martes marca el inicio de dos importantes competiciones sudamericanas: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre los representantes peruanos tenemos a Universitario de Deportes de Edison Flores y César Vallejo liderado por Paolo Guerrero, que harán su debut en estos torneos, respectivamente. La ‘U’ se enfrentará al último campeón de la Sudamericana a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon, mientras que César Vallejo se medirá contra Defensa y Justicia, que buscará obtener los tres puntos en el Estadio Mansiche, también a las 9:00 p.m.

Los ‘Cremas’, como últimos campeones de la Liga 1 Te Apuesto, iniciarán su año del centenario bajo la dirección de Fabian Busto con el objetivo de avanzar a los octavos de final como primer paso. Por otro lado, Guerrero, con su experiencia en competiciones internacionales tras haber ganado en 2023 con los ‘Albos’, ahora deberá liderar a la escuadra ‘Poeta’ al sendero del gol y aprovechar su condición de local.





¿Qué partidos se juegan este martes 2 de abril de marzo de 2024?

Copa Libertadores - Fase de grupos

Millonarios vs. CR Flamengo: 5:00 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Cobresal vs. Barcelona SC: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

The Strongest vs. Grêmio: 7:00 p.m. (horario de Perú y una hora más tarde en Bolivia) vía ESPN Y STAR PLUS.

Deportivo Táchira vs. River Plate: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN Y STAR PLUS.

Universitario de Deportes vs. LDU Quito: 9:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN Y STAR PLUS.

Copa Sudamericana - Fase de grupos

Belgrano vs. Internacional: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Club Nacional vs. Argentinos Juniors: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Racing Club vs. Corinthians: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Sportivo Ameliano vs. At. Paranaense: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

U. César Vallejo vs. Defensa y Justicia: 9:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Premier League - Inglaterra

Newcastle vs. Everton: 1:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Nottingham Forest vs. Fulham: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Burnley vs. Wolverhampton: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Bournemouth vs. Crystal Palace: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

West Ham vs. Tottenham: 2:15 p.m. (horario de Perú) vía ESPN Y STAR PLUS.

Liga de Campeones CONCACAF - Cuartos de final

Columbus Crew vs. Tigres UANL: 6:00 p.m. (horario de Perú y una hora antes en México) vía ESPN Y STAR PLUS.

New England Revolution vs. América: 8:00 p.m. (horario de Perú y una hora antes en México) vía ESPN Y STAR PLUS.





