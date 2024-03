Por cuarta vez en cinco años, Real Madrid y Manchester City volverán a enfrentarse en la UEFA Champions League. En esta ocasión, se medirán en los cuartos de final. Falta más de una semana para que inicie la llave, pero ya se comenzó a vivir fuera de la cancha. Este domingo, Pep Guardiola, entrenador ‘citizen’, se quejó del calendario y lamentó la explotación que vive su equipo, pues, a comparación de la ‘Casa Blanca’ -que tendrá nueve días para prepararse-, el cuadro inglés debe afrontar dos partidos de Premier League en los próximos días.

Luego de sus respectivos partidos de este domingo, el conjunto español ya no volverá a jugar hasta aquel encuentro por la Champions; mientras que el campeón inglés tiene que enfrentar al Aston Villa y al Crystal Palace, ambos duelos por la Premier League, un torneo que está luchando mano a mano con el Liverpool y el Arsenal.

Pep fue contundente sobre la ventaja que tendrá el equipo de Carlo Ancelotti. “Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado. Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...”, señaló el DT.

El director técnico del City también se refirió al calendario de otros clubes como el del Paris Saint-Germain. “En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la Champions”, añadió. La queja de Guardiola va más allá del partido de ida, ya que siente que tendrá poco descanso para la vuelta en el Etihad Stadium.

“Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con la televisión? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero”, concluyó.





¿Cómo es el calendario del Manchester City?

3 de abril - Manchester City vs. Aston Villa por Premier League

vs. Aston Villa por Premier League 6 de abril - Crystal Palace vs. Manchester City por Premier League

por Premier League 9 de abril - Real Madrid vs. Manchester City por Champions League

por Champions League 13 de abril - Manchester City vs. Luton por Premier League

vs. Luton por Premier League 17 de abril - Manchester City vs. Real Madrid por Champions League





¿Cómo es el calendario del Real Madrid?

9 de abril - Real Madrid vs. Manchester City por Champions League

vs. Manchester City por Champions League 13 de abril - Mallorca vs. Real Madrid por LaLiga de España

por LaLiga de España 17 de abril - Manchester City vs. Real Madrid por Champions League





¿A qué hora jugarán Real Madrid vs. Manchester City?

El Real Madrid se medirá ante el vigente campeón de Europa, comandado por Pep Guardiola, el martes 9 de abril en el Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta se disputará en el territorio del actual monarca de la Premier League el 17 del mismo mes. Ambos duelos están programados para iniciar a las 2:00 p.m. (hora en Perú, 4:00 p.m. en Argentina).





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, que fue la primera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, se podrá ver a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá por Movistar. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO