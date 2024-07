¡Revisa la agenda de hoy! Este miércoles 31 de julio, el fútbol mundial ofrece una jornada repleta de emoción y goles. Los fanáticos del deporte podrán disfrutar de una variedad de partidos en diferentes regiones del mundo. Destacan los emocionantes duelos del fútbol europeo, los amistosos internacionales, la Liga 1, y los Juegos Olímpicos París 2024 que ahora tienen como protagonista al fútbol femenino. Para que no te pierdas ninguno de estos enfrentamientos, en Depor hemos preparado una guía detallada con los horarios de inicio y los canales de televisión donde podrás ver cada partido.

Para este día, una de las ligas donde la pelota no dejará de rodar será la Liga 1, que trae consigo diferentes partidos para esta fecha 4. Uno de los primeros será el de Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos, seguido de Los Chankas vs. Sporting Cristal, Carlos A. Mannucci vs. ADT, y finalmente, Melgar vs. Universitario de Deportes. Este último es uno de los partidos de la fecha, ya que tanto el Dominó como los Cremas están en la pelea por el primer lugar del Clausura y del Acumulado.

Ahora nos enfocamos en el fútbol internacional. Aunque muchas ligas se encuentran en pretemporada, varios equipos se preparan con encuentros de alta exigencia, como es el caso de Urawa Red Diamonds vs. Newcastle. También destacan los enfrentamientos entre Liverpool vs. Arsenal y Chelsea vs. América, que prometen ser encuentros de gran exigencia y rivalidad entre los equipos, a pesar de ser amistosos internacionales.

Aunque los torneos de gran magnitud han concluido, continúan desarrollándose los encuentros de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora es el turno de las selecciones Sub-23 femeninas de diferentes países, que están disputando la tercera fecha, con partidos destacados como Brasil vs. España, Colombia vs. Canadá, y Nueva Zelanda vs. Francia, entre otros, que prometen dejar el fútbol femenino en lo alto. Recuerda que estos partidos se pueden ver de forma gratuita a través de Claro Sports en YouTube.

Asimismo, estos no serán los únicos encuentros que se están realizando en el mundo. Por ejemplo, estamos viviendo la fase de grupos de la Leagues Cup, con emocionantes enfrentamientos entre escuadras estadounidenses, mexicanas y algunas canadienses. Por último, como era de esperarse, el fútbol argentino sigue más activo que nunca con los partidos entre Unión Santa Fe vs. Rosario Central y Boca Juniors vs. Banfield, dos grandes encuentros para esta fecha.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 31 de julio?

Liga 1 - Perú

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Los Chankas vs. Sporting Cristal: 3:15 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Carlos A. Mannucci vs. ADT: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU y GolTV Play.

Melgar vs. Universitario de Deportes: 8:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.





Amistosos internacionales

Urawa Red Diamonds vs. Newcastle: 5:30 p.m. (horario de Perú) vía J.LEAGUE International YouTube.

K-League All Stars vs. Tottenham: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía Disney+ Premium.

Liverpool vs. Arsenal: 6:30 p.m. (horario de Perú) vía LFCTV GO.

Chelsea vs. América: 6:30 p.m. (horario de Perú) vía Disney+ Premium.

Crystal Palace vs. Wolverhampton: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía Disney+ Premium.





JJOO - Femenino

Brasil vs España: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Japón vs. Nigeria: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Zambia vs. Alemania: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Australia vs. Estados Unidos: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Colombia vs. Canadá: : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.

Nueva Zelanda vs. Francia: : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Claro Sports YouTube y Claro Sports.





Leagues Cup

Santos Laguna vs. DC United: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.

Charlotte FC vs. Cruz Azul: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.

FC Dallas vs. FC Juárez: : 8:00 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.

Nashville SC vs. Mazatlán FC: 8:00 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.

Tigres UANL vs Puebla: 8:30 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.

San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy: 9:30 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass y Apple TV.





Primera División Argentina

Unión Santa Fe vs. Rosario Central: 4:30 (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Boca Juniors vs. Banfield: 6:30 (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.





