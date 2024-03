Este sábado 9 de marzo se perfila como un día clave para los entusiastas del fútbol en todas partes del mundo, destacando por una agenda de emocionantes duelos en las principales ligas de Europa y América. Es una jornada para empaparse con el deporte más popular y maravillarse con el talento de los equipos más destacados, con encuentros apasionantes que prometen mantenernos en vilo. Ya sea en España, Inglaterra, Italia o Argentina, el mejor fútbol del mundo estará en exhibición, listo para cautivar y emocionar a millones de seguidores en todo el globo.

En España, por la fecha 29 de LaLiga, el partido más importante lo protagonizarán el Real Madrid vs. Osasuna , en el estadio El Sadar, con los blancos que urgen de una victoria para no poner en peligro su condición del líder en el torneo. Mallorca y Granada chocan en Son Moix, mientras que Girona visita al Getafe en el estadio Coliseum. Cierran la jornada el Athletic vs. Alavés en San Mamés.

La Premier League también ofrece un banquete futbolístico con varios encuentros de alto nivel, como se caracteriza este certamen. Luton Town chocará contra el Nottingham Forest en un partido que podría tener grandes repercusiones en la lucha por la permanencia de categoría. Por su parte, Burnley recibe al Brentford, y Fulham juega contra Tottenham, todos por la vigesimonovena fecha.

Trasladándonos al continente americano, la undécima jornada de la Copa de la Liga Argentina presentará cuatro enfrentamientos destacados. San Lorenzo acogerá a Sarmiento en el Pedro Bidegain. Racing será el anfitrión de Defensa y Justicia en el Presidente Perón, mientras que Vélez e Instituto competirán en el José Amalfitani. La jornada concluye con el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia en el Monumental José Fierro.

¿Qué partidos se juegan este sábado 16 de marzo de 2024?

Liga 1 (Perú)

ADT vs. UTC: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play

LaLiga (España)

Mallorca vs. Granada FC: 8: 00 a.m. (horario de Perú, y 2:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Osasuna vs. Real Madrid : 10: 15 a.m. (horario de Perú, y 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

: 10: 15 a.m. (horario de Perú, y 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV). Getafe vs. Girona: 12: 30 p.m. (horario de Perú, y 6:30 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Athletic Club vs. Alavés: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Premier League (Inglaterra)

Luton Town vs. Nottingham Forest: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Burnley vs. Brentford: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Fulham vs. Tottenham: 12:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Bundesliga (Alemania)

Wolsfburg vs. Augsburg: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Unión Berlín vs. Werder Bremen: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Darmstadt 98 vs. FC Bayern: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

San Lorenzo vs. Sarmiento: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 5:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Racing vs. Sarmiento: 5:15 p.m. (horario de Perú, y 7:15 p.m. en Argentina) vía AFA Play, STAR Plus y Fanatiz.

Vélez vs. Instituto: 7:30 p.m. (horario de Perú, y 9:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play, TyC Sports y Fanatiz.

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: 7:30 p.m. (horario de Perú, y 9:30 p.m. en Argentina) vía AFA Play y Fanatiz.





