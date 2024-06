El sábado 22 de junio, el fútbol no se detiene en el mundo y por tercer día consecutivo, la Eurocopa y la Copa América 2024 tendrán partidos en el mismo día. El plato fuerte en Europa será el enfrentamiento entre Turquía vs Portugal, mientras que en América el partido entre Ecuador vs Venezuela promete ser igualmente intenso. A pesar de la sorpresa para muchos, también hay otras ligas donde el balompié no se detiene, a pesar de la pausa por la fecha FIFA. A continuación, te detallamos cuáles son los compromisos que se jugarán este día y en qué canales de televisión podrás ver la transmisión. No te lo pierdas.

Este sábado, el fútbol estará presente en todas partes. No importa dónde te encuentres, la pelota seguirá rodando, especialmente porque la Eurocopa y la Copa América 2024 ya están en marcha, brindando a los aficionados emocionantes partidos simultáneamente. Habrá encuentros desde temprano hasta finalizar el día, llenos de goles, emoción y grandes momentos tanto en Europa como en América.

En la Eurocopa, que ya está en su segunda jornada, tendremos tres partidos muy atractivos. El encuentro más esperado es Turquía vs. Portugal, donde jugará Cristiano Ronaldo, quien posiblemente esté participando en su último torneo internacional. También se disputarán los partidos de Georgia vs. República Checa y Bélgica vs. Rumanía, así que no te los pierdas.

Por otro lado, en la Copa América, que comenzó con el partido entre Argentina y Canadá, más equipos harán su debut en esta edición. Uno de los encuentros destacados será entre Ecuador y Venezuela, un duelo sudamericano donde la victoria es la única meta. También veremos el enfrentamiento entre México y Jamaica, que promete ser un partido intenso.

Para sorpresa de muchos, a pesar de la Eurocopa y la Copa América, algunas ligas seguirán en acción. En Uruguay y Argentina habrá partidos interesantes. En Uruguay, se jugarán los encuentros de CA Cerro vs. Danubio, Deportivo Maldonado vs. CA Fénix, Racing Club vs. Defensor Sporting y Progreso vs. Peñarol. Mientras tanto, en Argentina, se disputará el duelo de Temperley vs. Quilmes.





¿Qué partidos se juegan este sábado 22 de junio?

Copa América 2024 - Fecha 1

Ecuador vs Venezuela : 5:00 p.m. (horario en Perú y Ecuador y una hora más tarde en Venezuela) vía América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), Ecuavisa y Televen.

: 5:00 p.m. (horario en Perú y Ecuador y una hora más tarde en Venezuela) vía América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), Ecuavisa y Televen. México vs Jamaica: 8:00 p.m. (horario en Perú y una hora antes en México) vía DSports (DIRECTV), TV Azteca, Canal 5 Televisa, Azteca 7, ViX y TUDN.

Eurocopa 2024

Georgia vs República Checa: 8:00 a.m. (horario en Perú) vía ESPN y STAR+.

Turquía vs Portugal: 11:00 a.m. (horario en Perú) vía ESPN y STAR+.

Bélgica vs Rumanía: 2:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN y STAR+.

Campeonato Uruguayo

CA Cerro vs. Danubio: 8:00 a.m. (horario en Perú) vía ESPN, STAR+ y GolTV.

Deportivo Maldonado vs CA Fénix: 10:30 a.m. (horario en Perú) vía ESPN, STAR+ y GolTV.

Racing Club vs Defensor Sporting: 1:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN, STAR+ y GolTV.

Progreso vs Peñarol: 4:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN, STAR+ y GolTV.

Primera Nacional Argentina

Temperley vs Quilmes: 1:15 p.m. (horario en Perú) vía TyC Sports Internacional.





