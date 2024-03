Comenzaron las fechas FIFA y las ganas de fútbol de los aficionados toman otro rumbo, mientras el deporte rey se hace presente, especialmente con equipos nacionales tomando el escenario en amistosos internacionales. Hoy, viernes 22 de marzo podrás vivir duelos apasionantes en tanto Europa como América, garantizando entretenimiento para los seguidores. Descubre quiénes juegan, a qué hora y en qué canales podrás vivir la acción. ¡Alístate para un día cargado de fútbol!

Son muy pocas las ligas que continúan activas o tienen partidos pendientes. Muchos equipos están enfocados en los partidos amistosos de este mes de marzo, y el jueves 21 no será la excepción, ya que se llevarán a cabo encuentros de alto nivel entre selecciones europeas y sudamericanas que se están preparando para llegar en óptimas condiciones a la Eurocopa y la Copa América, respectivamente.

A nivel de Europa, la escena empieza con Macedonia vs. Moldavia, en horas matutinas de Perú. Los choques fuertes vienen por la tarde, poniendo en escena a Alemania contra Kosovo, Países Bajos ante Escocia o Hungría vs. Turquía. Asimismo, habrá otros duelos que te contamos en la agenda.

Respecto a los países de Sudamérica, Chile romperá fuegos cuando se mida ante Albania. Colombia tendrá la dura tarea de jugar frente a España. Bolivia hará la propio ante Argelia. Ya por la noche, Perú recibe a Nicaragua en lo que será el debut en la era de Jorge Fossati como director técnico. Otro duelo impactante será Argentina vs. El Salvador, aunque no contará con la presencia de Lionel Messi, quien no fue convocado.





¿Qué partidos se juegan este viernes 22 de marzo de 2024?

Amistosos Internacionales

Macedonia vs. Moldavia: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Azerbaiyán vs. Mongolia: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Armenia vs. Kosovo: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Noruega vs. República Checa: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Países Bajos vs. Escocia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

vs. Escocia: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS. Rumanía vs. Irlanda del Norte: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Hungría vs. Turquía: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Albania vs. Chile: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

España vs. Colombia: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Bolivia vs. Argelia: 4:00 p.m. (horario de Perú) vía Tigo Sports.

River Plate vs. Independiente de Rivadavia: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Argentina vs. El Salvador: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Atlético San Luis vs. Monterrey: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Perú vs. Nicaragua: 8:30 p.m. (horario de Perú) vía América, ATV y Movistar Deportes.

Copa Argentina

Newell’s vs. Midland: 1:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Indpendiente vs. Laferrere: 3:15 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional..

Sudamericano Femenino Sub-17 - Fase de Grupos

Argentina vs. Venezuela: 5:00 p.m. (horario de Ecuador y Perú - dos horas más tarde en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

Brasil vs. Colombia: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Paraguay y Chile) vía DSports (DIRECTV).





