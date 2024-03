A pesar de las festividades y el feriado de Semana Santa, el fútbol no se detiene en ningún rincón del mundo. Este viernes 29 de marzo, se llevarán a cabo partidos en varios países, pero la atención principal se centra en Sudamérica, mientras se espera ansiosamente la reanudación de las competiciones más destacadas en Europa. Las ligas de Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela estarán en acción. A continuación, podrás consultar la programación de los partidos, junto con los horarios y canales de televisión para seguir las transmisiones. ¡Las emociones del fútbol continúan!

Tras el parón por la fecha FIFA, las selecciones tendrán nuevamente un receso; sin embargo, el fútbol no se detiene y son las ligas las que ahora tomarán protagonismo. Es necesario precisar que, en Europa, algunos torneos aún se encuentran en pausa, pero en los próximos días se reactivarán y los goles serán protagonistas como en cada jornada a la que estamos acostumbrados.





No obstante, en Sudamérica es donde ahora se centra la atención, ya que la mayoría de las ligas de esta parte del continente tendrán acción y goles. Por ejemplo, en la Liga 1 de Perú habrá un choque importante entre Cusco FC y Unión Comercio, que será emitido por L1 MAX. En el Campeonato Uruguayo, habrá dos duelos, pero el segundo será el más destacado, ya que se trata de un clásico: Peñarol vs. Nacional, que no te puedes perder.

Siguiendo con este deporte, habrá tres enfrentamientos de alto impacto, siendo el último el que acapare más atención, nos referimos al encuentro entre Huracán y River Plate. Por otro lado, en Ecuador también habrá un choque emocionante donde se esperan goles y mucha emoción, Macará vs. Barcelona SC, donde ambos equipos buscarán asegurar los tres puntos.

Ahora, enfocándonos en Europa, podemos ver los encuentros que se disputarán en Francia, como el duelo entre Lille y Lens, o en Inglaterra, donde se jugarán los encuentros de Championship. Este viernes 29 de marzo, hay cuatro enfrentamientos pendientes, siendo el primero el de Bristol City vs. Leicester City, donde ambos equipos buscarán la victoria para la alegría de sus hinchas.





¿Qué partidos se juegan este viernes 29 de marzo?

Liga 1 Te Apuesto - Perú

Cusco FC vs. Unión Comercio: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 MAX.

LaLiga - España

Cádiz vs. Granada: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Ligue 1 - Francia

Lille vs. Lens: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Campeonato Uruguayo

Cerro Largo vs. Racing Club: 10:30 a.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Uruguay) vía ESPN y STAR Plus.

Peñarol vs. Nacional: 2:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Uruguay) vía ESPN, STAR Plus y Link VTV.

Championship - Inglaterra

Bristol City vs. Leicester City: 7:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Norwich vs. Plymouth: 10:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Blackburn Rovers vs. Ipswich Town: 12:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Watford vs. Leeds Utd: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga - Argentina

Tigre vs. Belgrano: 4:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play.

Defensa y Justicia vs. Estudiantes LP: 4:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Huracán vs. River Plate: 6:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN, STAR PLUS, Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Liga Futve - Venezuela

Zamora FC vs. Angostura FC: 3:00 p.m. (horario de Perú y una hora más tarde en Venezuela) vía GolTV Play.

Liga Pro - Ecuador

Macará vs. Barcelona SC: 7:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN, STAR PLUS y GOL TV.





