¿Qué partidos se jugarán este miércoles 31 de enero de 2024? El mundo del fútbol sigue en constante actividad. Este día se anticipa vibrante con duelos que cautivarán a innumerables seguidores. Los torneos más destacados de Europa mantendrán su ritmo, con partidos claves en LaLiga de España y la Premier League inglesa. En América, las ligas colombiana y argentina también ofrecerán enfrentamientos apasionantes. A continuación, te ofrecemos detalles sobre los equipos que jugarán, horarios, canales de televisión y cómo se puede ver la transmisión.

En Inglaterra, por la jornada 22 de la Premier League, Manchester City se medirá con el Burnley, Tottenham contra el Brentford, y Liverpool vs. Chelsea. En España, se jugarán algunos partidos pendientes de la fecha 20 de LaLiga: Barcelona vs. Osasuna y Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano.

En tanto, en el continente americano, habrá 5 partidazos en la fecha 2 de la Copa de la Liga Argentina: Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra, Defensa y Justicia vs. Platense, Belgrano vs. San Lorenzo, Racing vs. Tigre, y Barraca vs. River Plate. En tanto, en Chile, se jugará un amistoso de Copa de Viña del Mar entre Everton e Independiente del Valle.

En Colombia, por la tercera jornada Liga BetPlay, se enfrentarán Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto, Millonarios contra Alianza Petrolera, y Deportes Tolima vs. América de Cali. Además, por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga MX, Pachuca chocará con Atlas. Finalmente, Liverpool FC y Defenor Sporting chcoarán por la Supercopa Uruguay.

¿Qué partidos se juegan este martes 30 de enero?

Premier League

Manchester City vs. Burnley: 02:30 p.m. (hora en Perú y 04:30 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Tottenham vs. Brentford: 02:30 p.m. (hora en Perú y 04:30 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Liverpool vs. Chelsea: 03:15 p.m. (hora en Perú y 05:15 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y ESPN.

LaLiga

Barcelona vs. Osasuna : 01:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y DAZN.

: 01:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y DAZN. Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano: 03:00 p.m. (hora en Perú y 10:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Copa de Liga Argentina

Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra: 03:00 p.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play.

Defensa y Justicia vs. Platense: 03:00 p.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, TyC Sports, y AFA Play.

Belgrano vs. San Lorenzo: 05:15 p.m. (hora en Perú y 07:15 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, TyC Sports y AFA Play.

Racing vs. Tigre: 06:00 p.m. (hora en Perú y 08:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, STAR Plus, AFA Play.

Barraca vs. River Plate: 07:30 p.m. (hora en Perú y 09:30 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play.

Copa de Viña del Mar

Everton vs. Independiente del Valle: 07:00 p.m. (hora en Perú y 09:00 p.m. en Chile) vía STAR Plus.

Liga Colombiana

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto: 04:00 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Millonarios vs. Alianza Petrolera: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Deportes Tolima vs. América Cali: 08:20 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Liga MX

Pachuca vs. Atlas: 03:00 p.m. (hora en México y 04:00 p.m. en Perú) vía Claro Sports y Pluto TV.

Supercopa Uruguay

Liverpool FC vs. Defensor Sporting: 06:30 p.m. (hora en Perú y 08:30 p.m. en Uruguay) vía STAR Plus y GolTV.





