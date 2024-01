El FC Barcelona atraviesa una de las temporadas más difíciles de su historia reciente, y el panorama se torna aún más oscuro con la noticia de la anticipada renuncia de Xavi Hernández al cargo de entrenador. Después de perder la final de la Supercopa de España, ser eliminado de la Copa del Rey y quedar a 10 puntos del líder Real Madrid en LaLiga, el de Terrasa ha querido poner fin a su relación con el club a final de curso. Y como si no fueran suficientes las malas noticias en Les Corts, este martes ha conocido la lesión de Joao Félix, que hasta el momento había estado disponible en todos los partidos.

Según informó el mismo club, el delantero portugués ha sufrido un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho en el entrenamiento de este martes, y es baja para el encuentro de LaLiga que los azulgranas disputarán mañana ante Osasuna en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Medios catalanes como Mundo Deportivo y Sport han ido más allá y aseguran que la baja del exdelantero del Benfica y del Atlético de Madrid podría prolongarse hasta por cuatro semanas. Así las cosas, Joao Félix se perderá no solamente el choque ante Osasuna, tampoco jugaría ante Alavés (03/02), Granada (11/02), Celta de Vigo (17/02) y Napoli (21/2).

Sin lugar a dudas, la baja ante los italianos, por la ida de los octavos de final de la Champions League, es la más preocupante. El delantero portugués volvería a estar disponible en la lista de Xavi Hernández recién para el encuentro ante Getafe, el próximo 24 de febrero, en el estadio de Montjuic.

La baja de Joao Félix se une a las del portero Marc-André ter Stegen, los defensas Marcos Alonso, Iñigo Martínez y Alejandro Balde, los centrocampistas Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Sergi Roberto y del delantero Rafael Dias ‘Raphinha’, todos ellos también lesionados.





Joao Félix juega en el Barcelona cedido por una temporada desde el Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)





Alejandro Balde le dice adiós a la temporada





El defensor del Barcelona ha sido sometido a una operación “satisfactoria” este martes para abordar la lesión en el tendón del isquiotibial de su pierna derecha. La noticia fue confirmada por los servicios médicos del club catalán, quienes informaron que la intervención quirúrgica tuvo lugar en Turku, Finlandia, a cargo del doctor Lasse Lempainen, un especialista en este tipo de lesiones.

La lesión de Balde se produjo durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, cuando el Barcelona se enfrentó al Athletic Club en San Mamés. El defensor se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 23, generando preocupación entre los seguidores del club. Lamentablemente para sus intereses, Alejandro no volverá a jugar hasta la temporada 2024-25.





Alejandro Balde se lesionó ante Athletic Club por la Copa del Rey. (Foto: Getty Images)





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?





El partido se llevará a cabo este miércoles 31 de enero en el Estadio Olímpico de Montjuic como parte de la fecha 20 de LaLiga. El encuentro comenzará a la 1:00 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 3:00 p.m., mientras que en España será a las 7:00 p.m.





¿En qué canal ver Barcelona vs. Osasuna?





Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Barcelona vs. Osasuna, los únicos canales autorizados para la transmisión serán DSports (DIRECTV), en Sudamérica. Por Sky Sports, en México. Y en España por DAZN y Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Luis Rubiales afrontaría juicio por besar a Jenni Hermoso