La pasión por el fútbol no se detiene en el mundo. Este miércoles 6 de marzo, podrás ver partidos en diferentes países. No cabe duda que la mirada de los aficionados está centrada en Europa y Sudamérica. Por ejemplo, habrá choques por Copa Sudamericana y Libertadores; mientras que en viejo continente se disputarán duelos por Champions League. A continuación, encontrarás toda la información sobre quiénes juegan, los horarios y los canales de televisión para ver los compromisos. ¡No te lo puedes perder!

Continuando con la etapa de partidos de vuelta de la Liga de Campeones, el Manchester City acogerá al Copenhague, después de haberse adelantado 3-1 en el primer encuentro. Por su parte, el Real Madrid jugará como anfitrión frente al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, recordando que el enfrentamiento de ida se saldó con una victoria de 1-0 para los merengues.

Mientras tanto, en Sudamérica, se llevan a cabo los encuentros de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. En un duelo entre equipos brasileños, Botafogo recibirá al RB Bragantino, mientras que Trinidense enfrentará a Colo Colo. Al mismo tiempo, se disputarán 6 partidos de la Copa Sudamericana en la Fase 1: Everton vs. U. La Calera; Universitario de Vinto vs. Nacional Potosí, Montevideo Wanderers vs. Danubio, Guaraní vs. Luqueño, Deportivo Cuenca vs. Delfín SC y Alianza Petrolera vs. América de Cali.

Mientras tanto, en Argentina, se disputa la jornada 9 de la Copa de la Liga, con Argentinos Juniors enfrentando a Gimnasia LP, Estudiantes de La Plata contra Platense, Boca Juniors visitando a Unión Santa Fe, River Plate recibiendo a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán siendo local frente a Banfield.

¿Quiénes juegan este miércoles 6 de marzo?

Champions League

Manchester City vs. Copenhague: 15:00 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. RB Leipzig 15:00 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

Botafogo vs. Bragantino: 19:30 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. RB Leipzig 19:30 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Everton vs. U. La Calera: 17:00 (hora peruana, y 19:00 en territorio chileno) vía DSports (DIRECTV).

Universitario de Vinto vs. Nacional Potosí: 17:00 (hora peruana, y 18:00 en territorio boliviano) vía ESPN y STAR Plus.

Montevideo Wanderers vs. Danubio: 19:30 (hora peruana, y 21:30 en territorio uruguayo) vía DSports (DIRECTV).

Guaraní vs. Luqueño: 19:30 (hora peruana, y 21:30 en territorio paraguayo) vía ESPN y STAR Plus.

Deportivo Cuenca vs. Delfín SC: 19:30 (hora peruana y ecuatoriano) vía ESPN y STAR Plus.

Alianza Petrolera vs. América de Cali: 21:00 (hora peruana y colombiana) vía DSports (DIRECTV).

Copa de la Liga Argentina

Argentinos Jrs. vs. Gimnasia LP: 15:00 (hora peruana, y 17:00 en territorio argentino) vía AFA Play y TyC Sports.

Estudiuantes LP vs. Platense: 17:15 (hora peruana, y 19:15 en territorio argentino) vía AFA Play y STAR Plus.

Unión Santa Fe vs. Boca: 17:15 (hora peruana, y 19:15 en territorio argentino) vía AFA Play, ESPN y STAR Plus.

River vs. Independiente Rivadavia: 19:30 (hora peruana, y 21:30 en territorio argentino) vía AFA Play y STAR Plus.

Atlético Tucumán vs. Banfield: 19:30 (hora peruana, y 21:30 en territorio argentino) vía AFA Play y TyC Sports.





