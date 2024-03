El fútbol no se detiene en el mundo. Este martes 5 de marzo, habrá acción en los torneos más importantes de Europa, Asia y Sudamérica. Toda la atención estará puesta en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego, las miradas se dirigirán hacia la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A continuación, te contamos quiénes juegan, a qué hora inician y en qué canales se podrán ver los compromisos. No te lo puedes perder.

Regresa la Champions con dos partidazos: Real Sociedad vs PSG y Bayern Múnich vs Lazio. El equipo de Kylian Mbappé ganó por 2-0 en el Parque de los Príncipes y buscará sellar la clasificación en Anoeta. Por supuesto, el conjunto español luchará hasta el último para llegar a los penales o remontar. Mientras que en Alemania, el gigante alemán buscará revertir la caída por 1-0 que sufrió en tierras italianas. Partidos imperdibles.

En Sudamérica, arranca la Fase 3 de la Copa Libertadores, con el partido entre Club Nacional y Palestino. La ida se jugará en el Estadio Defensores del Chaco. Por otro lado, en la Copa Sudamericana se disputa la primera ronda, donde los equipos juegan a partido único para clasificar a la fase de grupos. Los duelos son: Deportivo Garcilaso vs ADT, U. Católica vs Coquimbo Unido, Real Tomayapo vs Wilstermann, Carabobo vs Metropolitanos y Tolima vs Medellín.

Finalmente, pero no menos importante, inician los octavos de final de la Conchampions con los siguientes duelos Herediano vs Robin Hood, Philadelphia Union vs Pachuca y Orlando City vs Tigres UANL. El equipo de Pedro Gallese y Wilder Cartagena buscará vencer a los ‘felinos’ para llegar con ventaja al duelo de vuelta. Y en la Champions League asiática nos esperan un gran partido entre Al Hilal vs Al Ittihad.





Partidos del martes 5 de marzo de 2024

Champions League

Real Sociedad vs PSG : 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

: 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina) vía ESPN y Star Plus. Bayern Múnich vs Lazio: 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Copa Libertadores

Club Nacional vs Palestino: 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en hora chilena) vía ESPN y Star Plus.

Copa Sudamericana

Real Tomayapo vs Wilstermann: 5:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en hora boliviana) vía DSports (DIRECTV).

U. Católica vs Coquimbo Unido : 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en hora chilena) vía ESPN y Star Plus.

: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en hora chilena) vía ESPN y Star Plus. Deportivo Garcilaso vs ADT : 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV).

: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV). Carabobo vs Metropolitanos: 7:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en hora venezolana) vía ESPN y Star Plus.

Deportes Tolima vs Medellín: 9:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

Conchampions

Herediano vs Robin Hood: 5:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en hora mexicana) vía Star Plus.

Philadelphia Union vs Pachuca: 7:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en hora mexicana) vía Star Plus.

Orlando City vs Tigres UANL: 9:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en hora mexicana) vía Star Plus.

AFC Champions League (Asia)

Jeonbuk Motors vs Ulsan: 5:00 a.m. (hora peruana) vía Star Plus.

Al Hilal vs Al Ittihad: 1:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y Star Plus.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Barracas Central vs Independiente: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en hora argentina) vía TNT Sports.

Racing Club vs Sarmiento: 6:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Vélez vs Rosario Central: 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en hora argentina) vía TNT Sports.





