¿Qué partidos se juegan este sábado 3 de febrero de 2024? El mundo del fútbol sigue en constante movimiento. Este día se anticipa vibrante con juegos que cautivarán a innumerables seguidores. Los torneos más destacados de Europa mantendrán su ritmo, con partidos claves en LaLiga, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. En América, las ligas argentina, peruana y colombiana también ofrecerán enfrentamientos apasionantes. A continuación, te ofrecemos detalles sobre los equipos que jugarán, horarios, canales de televisión y cómo se puede ver la transmisión. ¡No te lo puedes perder!

LaLiga de España no se detiene y jugará su jornada 23 con interesantes partidos como; Valencia vs. Almería, Granada vs. UD Las Palmas, Alavés vs. Barcelona y Girona vs. Real Sociedad. En el caso de la Premier League rivalizarán Everton vs. Tottenham, Newcastle vs. Luton Town, Brighton vs. Crystal Palace, Burnley vs. Fulham y Sheffield United vs. Aston Villa.

En el caso de la Serie A de Italia, Udinese se medirá contra Monza, Empoli vs. Genoa, Frosinone vs. AC Milan y Bologna vs. Sassuolo. En la Bundesliga chocarán Mainz 05 vs. Werder Bremen, Bayen Múnich vs. Borussia Mönchengladbach, Freiburg vs. Stuttgart, Bochum vs. Augsburg, Damstadt 98 vs. Leverkusen y FC Koln vs. Eintracht Frankfurt.

En tanto, en el continente americano, varias ligas tendrá duelos emocionantes. En Argentina: Independiente vs. Gimnasia LP, Independiente Rivadavia vs. Huracán, Talleres de Córdoba vs. Rosario Central. En Colombia se jugarán los duelos de Deportes Tolima vs. Millonarios, y América de Cali vs. Patriotas. Finalmente, en Perú disputarán ADT vs. Cienciano, Unión Comercio vs. Carlos Mannucci, y Universitario vs. Atlético Grau.

¿Qué partidos se juegan hoy, sábado 3 de febrero?

Liga 1

ADT vs. Cienciano: 01:00 p.m. (hora en Perú y 03:00 p.m. en Argentina) vía Liga 1 MAX.

Unión Comercio vs. Carlos Mannucci: 03:30 p.m. (hora en Perú y 05:30 p.m. en Argentina) vía Liga 1 MAX.

Universitario vs. Atlético Grau: 08:00 p.m. (hora en Perú y 10:00 p.m. en Argentina) vía GOLPERU.

Premier League

Everton vs. Tottenham: 07:30 a.m. (hora en Perú y 09:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Newcastle vs. Luton Town: 10:00 p.m. (hora en Perú y 12:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Brighton vs. Crystal Palace: 10:00 p.m. (hora en Perú y 12:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y ESPN.

Burnley vs. Fulham: 10:00 p.m. (hora en Perú y 12:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Sheffield United vs. Aston Villa: 12:30 p.m. (hora en Perú y 2:30 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y ESPN.

LaLiga

Valencia vs. Almería: 08:00 a.m. (hora en Perú y 10:00 a.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Granada vs. UD Las Palmas: 10:15 a.m. (hora en Perú y 12:15 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Alavés vs. Barcelona: 12:30 p.m. (hora en Perú y 02:30 p.m. en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Girona vs. Real Sociedad: 03:00 a.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Serie A

Udinese vs. Monza: 09:00 a.m. (hora en Perú y 11:00 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Empoli vs. Genoa: 09:00 a.m. (hora en Perú y 11:00 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Frosinone vs. AC Milan: 12:00 p.m. (hora en Perú y 2:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Bologna vs. Sassuolo: 02:45 a.m. (hora en Perú y 04:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Bundesliga

Mainz 05 vs. Werder Bremen: 09:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Bayen Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: 09:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Freiburg vs. Stuttgart: 09:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Bochum vs. Augsburg: 09:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Damstadt 98 vs. Leverkusen: 09:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía STAR Plus.

FC Koln vs. Eintracht Frankfurt: 12:30 p.m. (hora en Perú y 02:30 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Copa de Liga Profesional Argentina

Independiente vs. Gimnasia LP: 05:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Independiente Rivadavia vs. Huracán: 07:15 p.m. (hora en Perú y 09:15 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Talleres de Córdoba vs. Rosario Central: 07:15 p.m. (hora en Perú y 09:15 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Liga colombiana

Deportes Tolima vs. Millonarios: 06:00 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

América de Cali vs. Patriotas: 08:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.





