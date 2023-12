La emoción del fútbol no se detiene, y a medida que nos acercamos al cierre del año 2023, aún nos esperan emocionantes partidos en diversas ligas. Si te preguntas dónde y cómo disfrutar de estos encuentros en tiempo real, no te preocupes. En Depor, nos aseguramos de mantenerte informado proporcionándote la programación completa, con detalles precisos de horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ni un solo momento de la acción en el fútbol de hoy, viernes 29 de diciembre de 2023. ¡Prepárate para vibrar con cada partido!

Como es conocido, algunas ligas han concluido su fase de partidos pendientes del año 2023 y se encuentran en un período de descanso. Esto aplica a competiciones como LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra y la Bundesliga de Alemania. No obstante, para alegría de los apasionados del fútbol, otras ligas aún están en actividad y ofrecerán emocionantes jornadas este viernes.





Serie A: partidos del viernes 29 de diciembre

Fiorentina vs. Torino se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la jornada 18 de la Serie A, ambos equipos buscarán la victoria para consolidarse en las posiciones destacadas de la tabla del torneo. La tarea no será sencilla para la visita, que llega motivada después de cuatro partidos sin conocer la derrota en la liga italiana. El enfrentamiento está programado para las 12:30 del mediodía (hora de Perú) y será transmitido por Star+.

En el duelo entre Napoli vs. Monza, el equipo ‘celeste’ parte como claro favorito en esta fecha de la Serie A. A pesar de la derrota en la última jornada, Napoli aún aspira a ingresar a la zona de copa. Sin embargo, la visita no atraviesa su mejor momento, con dos derrotas consecutivas. Este encuentro dará inicio a las 12:30 del mediodía (hora de Perú) y será transmitido por Star+.

Finalmente, habrá dos encuentros simultáneos, siendo el primero entre Genoa vs. Inter. El equipo local necesita la victoria para ascender en la tabla de posiciones, pero se enfrentará al líder de la liga italiana, que busca mantener su ventaja. El enfrentamiento está programado para las 2:45 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido por Star+ y ESPN.

En el mismo horario y canales, se llevará a cabo el partido entre Lazio vs. Frosinone. Ambos equipos mantienen una diferencia de cinco puntos, siendo crucial para los ‘Blanquicelestes’ acercarse a los primeros lugares de la Serie A. Por otro lado, los ‘Canarini’ buscan salir del fondo de la tabla y distanciarse de la zona de descenso.





Primeira Liga de Portugal: partidos del viernes 29 de diciembre

En Portugal, solo habrá dos encuentros de gran intensidad. El primero enfrentará a Benfica vs. Famalicao, con los locales a solo un punto del líder de la Liga de Portugal. Ambos equipos buscarán la victoria en esta jornada para acercarse al primer lugar, aprovechando la situación de su rival, que acumula cuatro partidos sin triunfos, con tres empates y una derrota. El inicio de este partido está programado para las 1:45 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido por GOLTV y GOLTV Play.

El segundo enfrentamiento será entre Porto vs. Chaves a las 3:45 de la tarde (hora de Perú), con la transmisión a cargo de Star+ y ESPN 4. El Oporto se encuentra en la tercera posición de la competición, con 31 puntos, a tres del Sporting de Lisboa y a dos del Benfica. Braga, con 29 puntos, cierra el G4. Es importante señalar que ninguno de ellos ha disputado la ronda aún. Chaves, por otro lado, se sitúa en la cola con apenas 14 puntos y tres victorias.





Liga de Arabía: partidos del viernes 29 de diciembre

En Arabia, la actividad futbolística continúa sin descanso, y se destacan tres emocionantes enfrentamientos. El primero enfrentará al líder contra uno de los equipos que se encuentra en la parte baja de la tabla: Al Feiha vs. Al Hilal se llevará a cabo este viernes 29 de diciembre a las 10:00 de la mañana (hora de Perú), con transmisión en vivo a través del canal de SSC y en streaming mediante QQ Sports Live.

Simultáneamente, a la misma hora, se llevará a cabo otro encuentro entre Al Raed vs. Abha. Estos equipos luchan por salir de las últimas posiciones en el torneo, y podrás seguir el partido a través de las señales de SSC y vía streaming en QQ Sports Live.

En el cierre de la jornada, se disputará el último enfrentamiento programado para la tarde. Al Ahli Saudi vs. Al Khaleej se enfrentarán con el objetivo de mejorar sus posiciones en la tabla. Al Ahli Saudi, ubicado en el tercer lugar, busca acortar distancias con los líderes Al Hilal y Al Nassr, mientras que Al Khaleej busca posicionarse entre los cinco primeros en una clasificación altamente competitiva. El partido comenzará a la 1 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido en vivo a través del canal de SSC.





