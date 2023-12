Si bien los principales objetivos son jugadores como Kylian Mbappé o Erling Haaland, en el Real Madrid están convencidos de que hay posiciones que deben reforzar, y una de ellas es el lateral izquierdo. Esta temporada está siendo cubierta por Mendy y Fran García; sin embargo, desde hace unas semanas en la institución solo piensan en Alphonso Davies, futbolista del Bayern Múnich. El canadiense tiene contrato con el club alemán hasta 2025 y sigue sin renovar. En ese escenario, y sabiendo del interés de la ‘Casa Blanca’, el cuadro ‘bávaro’ le ha ofrecido un aumento salarial. Se trata de un monto que será difícil igualar por el máximo ganador de la Champions.

La idea del conjunto español es tratar de convencer al lateral de que, si quiere llegar a Madrid, no renueve su vínculo contractual y, una vez que termine, llegue a coste cero y solo pagar una prima de fichaje. No obstante, en el Bayern no quieren perder a su figura de la misma forma que pasó con David Alaba, quien llegó gratis al equipo madridista.

Recordemos que también vendieron a Toni Kroos por 25 millones de euros, una ganga luego de todo lo que ha ganado el mediocampista en España. Por ese motivo, según informa el diario Marca, la directiva ‘bávara’ le ha ofrecido 10 millones de euros anuales al canadiense en un nuevo contrato. Si bien hasta ahora no tiene una respuesta clara, se trata de una suma de dinero que el Real Madrid no tiene pensado igualar o superar.

Hasta el momento, Davies mantiene la negativa de quedarse en Múnich más allá del 30 de junio de 2025. Con ese punto de partida, quiere comenzar a negociar con el conjunto español. Pero, para que no sea así, el Bayern ha ofrecido un contrato muy por encima de lo que suelen ofrecer a la hora de renovar. Habrá que esperar qué postura toma el norteamericano en los próximos días.

Cabe destacar que, otra opción es que el Real Madrid pague por su traspaso en el mercado que se avecina, a pesar de saber que en 2025 quedaría libre. En estos momentos, el canadiense tiene un valor aproximado de 70 millones de euros, una cifra que el equipo español buscaría reducir mediante la estrategia de la negociación. Parece que será una larga batalla en la que deberá jugar bien sus cartas para fichar a uno de los mejores laterales del mundo.





¿Cómo es la situación de Mendy y Fran García?

Mendy y Fran García son los jugadores que están ocupado la posición de lateral izquierdo en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El francés es el agrado del club, pero las lesiones musculares que sufre (tres en la actual temporada) juegan mucho en su contra. Termina contrato en el 2025 y no recibe propuesta de la entidad madridista.

En el caso del español, tiene contrato de larga duración y ha mejorado su rendimiento en los últimos partidos; sin embargo, para luchar por la Champions League, Real Madrid es consciente de que necesita a una auténtica máquina en esa posición, y ese es Alphonso Davies.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR