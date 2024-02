El fútbol no se detiene en el mundo. Este viernes 9 de febrero de 2024 inicia una nueva jornada de las principales ligas de Europa. LaLiga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1 tendrán acción. Asimismo, habrá partidos en diferentes torneos de Sudamérica. A continuación, te contamos cuáles son los equipos que jugarán, los horarios y los canales de TV que estarán a cargo de la transmisión. Revisa la información que tenemos para ti y no te pierdas los duelos de este día.

En el viejo continente, específicamente en España, comienza la jornada 24 de LaLiga con el enfrentamiento entre Cádiz y Real Betis, que será transmitido por ESPN y DSports (DIRECTV). La Serie A también inicia su fecha 24 con el duelo entre Salernitana y Empoli, programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana). En la Bundesliga juegan Borussia Dortmund vs Freiburg; mientras que en Francia se miden Olympique Marsella y Metz.

En Argentina se disputa la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional, con duelos emocionantes como Estudiantes vs Tigre, Unión Santa Fe vs Newell’s, Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Racing vs San Lorenzo. Al lado del país, en Paraguay, comienza la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera División, con los siguientes enfrentamientos: 2 de Mayo vs Sol de América y Sportivo Trinidense vs Tacuary.

Cabe mencionar que en México se juega la fecha 6 del Clausura 2023 de la Liga MX, con los partidos Mazatlán vs Atlas y Tijuana vs Querétaro. Finalmente, pero no menos importante, se disputa la quinta fecha de la Liga BetPlay en Colombia con los duelos Jaguares de Córdoba vs Rionegro Águilas y Deportivo Cali vs Boyacá Chicó. A continuación, te mostramos la programación completa.





¿Qué partidos se juegan este viernes 9 de febrero?

LaLiga

Cádiz vs Real Betis: 3:00 p.m. (hora en Perú, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y DSports (DIRECTV).

Serie A

Salernitana vs Empoli: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Freiburg: 2:30 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y Sport 1.

Ligue 1

Olympique Marsella vs Metz: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN, Star Plus y DSports (DIRECTV).

Primeira Liga

Estrela vs Portimonense: 3:15 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y Sport TV.

Copa de la Liga Argentina

Estudiantes vs Tigre: 5:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, AFA Play y Fanatiz.

Unión Santa Fe vs Newell’s: 5:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, TyC Sports y AFA Play.

Vélez Sarsfield vs Gimnasia: 7:15 p.m. (hora en Perú, 9:15 p.m. en Argentina) vía ESPN, Star Plus y AFA Play.

Racing vs San Lorenzo: 7:15 p.m. (hora en Perú, 9:15 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, ESPN y AFA Play.

Liga MX

Mazatlán vs Atlas: 8:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m. en México) vía Azteca 7 y TUDN.

Tijuana vs Querétaro: 10:00 p.m. (hora en Perú, 9:00 p.m. en México) vía Fox Sports y TUDN.

Primera División de Paraguay

2 de Mayo vs Sol de América: 4:15 p.m. (hora en Perú, 6:15 p.m. en Paraguay) vía DSports (DIRECTV) y Tigo Sports.

Sportivo Trinidense vs Tacuary: 6:45 p.m. (hora en Perú, 8:45 p.m. en Paraguay) vía DSports (DIRECTV) y Tigo Sports.

Liga BetPlay

Jaguares de Córdoba vs Rionegro Águilas: 6:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.

Deportivo Cali vs Boyacá Chicó: 8:20 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol