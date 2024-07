Sporting Cristal y Cienciano disputarán un crucial choque este sábado 27 de julio, en el estadio Alberto Gallardo, como parte de la tercera jornada del Torneo Clausura 2024. Se encuentran en una situación competitiva similar, ambos con un registro de un partido ganado y otro perdido, lo que los coloca en el sexto y séptimo lugar de la tabla, respectivamente. La lucha por mantenerse cerca de las primeras posiciones es vital, por lo que los cuadros dirigidos por Guillermo Farré y Óscar Ibáñez necesitan llevarse los tres puntos. En este contexto, además de examinar su desempeño reciente, revisamos cómo se han desempeñado estos equipos en las últimas diez disputas que han rivalizado.

La escuadra celeste no tuvo el mejor comienzo en el campeonato del segundo semestre de la Liga 1, bajo la dirección de Farré, al caer derrotada 3-2 en su visita a la altura de Tarma frente a ADT. Los cerveceros mostraron deficiencias en la zona defensiva y en el arco, incluyendo dos decisiones desafortunadas del arquero Alejandro Duarte, que culminaron en tantos para el adversario.

Posteriormente, Cristal se redimió con una contundente goleada de 4-0 sobre Sport Boys. Sin embargo, su rendimiento no convenció completamente ni en la estrategia ni en el campo. Martín Cauteruccio, siempre fiable frente al arco, volvió a ser el salvador. En el terreno de juego, el delantero uruguayo calmó las aguas en el estadio con un doblete que encaminó la victoria.

Para su tercer juego, los bajopontinos necesitan consolidar su estilo de juego y afirmar su condición de favorito para conquistar el campeonato. Se enfrentarán a Cienciano, que tuvo un prometedor inicio en el Clausura. El conjunto rojo comenzó destacándose en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajamarca, superando a Comerciantes Unidos por 2-1. Las dianas, anotadas en la primera mitad, fueron suficientes para mantener la ventaja hasta el final del cotejo.

Sin embargo, los imperiales sufrieron una estrecha derrota en su siguiente encuentro, de 1-0 ante ADT en el Inca Garcilaso de la Vega. Ambas cuadrillas mostraron protagonismo, brindando numerosas emociones a lo largo de los noventa minutos; no obstante, los visitantes demostraron ser más sólidos llevándose la victoria. Ahora, el equipo deberá rectificar sus errores en su próximo duelo en el estadio Gallardo si desea mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

En cuanto al historial reciente, es importante señalar que en los últimos diez choques entre celestes y rojos, los del Rímac han ganado cinco veces. Por otro lado, el representativo cusqueño ha logrado dos victorias, resultando los otros tres partidos en empate.

Para encontrar la última victoria de Cristal sobre Cienciano, se dio a mediados del año pasado. En esa ocasión, por la jornada 18 del Apertura, en el estadio Nacional, los del Rímac vencieron 4-2 a los imperiales con goles de Brenner, Alejandro Hohberg, Martín Tavara y Rafael Lutiger.

Sporting Cristal vs. Cienciano: historial últimos 10 partidos

09.02.24 | Cienciano 2-2 Sporting Cristal

22.10.23 | Cienciano 1-0 Sporting Cristal

01.06.23 | Sporting Cristal 4-2 Cienciano

11.09.22 | Sporting Cristal 4-1 Cienciano

22.04.22 | Cienciano 0-1 Sporting Cristal

01.10.21 | Cienciano 2-1 Sporting Cristal

24.10.20 | Cienciano 2-3 Sporting Cristal

14.09.20 | Cienciano 0-0 Sporting Cristal

27.09.15 | Cienciano 2-2 Sporting Cristal

20.05.15 | Sporting Cristal 3-2 Cienciano

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

Sporting Cristal vs. Cienciano se enfrentarán este sábado 27 de julio en el estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 1:00 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m., y en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Cienciano?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Cienciano se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir todos los detalles del partido en Depor.

