Christian Cueva protagonizó distintos titulares en la prensa durante los últimos días. Tras su participación en la Copa América con la Selección Peruana, el volante trujillano fue vinculado con la Universidad César Vallejo ante un posible fichaje por el club de su ciudad natal. Sin embargo, los rumores no terminaron de trascender. Ahora, el exjugador de Alianza Lima vuelve a hacer noticia luego de un enérgico descargo a través de sus redes sociales sobre su vida personal. Para ser exactos, el nacido en Huamachuco publicó una historia en Instagram con la que negó haber enviado flores a su esposa Pamela López en busca de una reconciliación.

“Dejen de joder con tanto invento de mierda. Por desgracia, a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jodan”, expresó con vehemencia el volante de la Selección Peruana, aclarando que los rumores carecían de fundamento.

La mención de su abuelo en el mensaje de Cueva tiene un trasfondo doloroso. En junio, su abuelo falleció en un trágico accidente en su casa en Trujillo, cuando cayó desde el segundo piso de su vivienda. Este evento dejó una profunda marca en el jugador, quien ha expresado su dolor y tristeza por la pérdida a través de sus redes sociales.

Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López surgieron después de que ella compartiera en sus redes sociales la imagen de una rosa azul, acompañada de un mensaje sobre su significado. En su publicación, Pamela explicó que las rosas azules simbolizan “la confianza y el amor eterno”, lo cual fue interpretado por muchos como una señal de que la pareja estaba trabajando en su relación.

“Significado: simbolizan sentimientos liberadores y confianza, esto hace que regalar rosas azules sea siempre una buena opción. Representan un amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible”, escribió López, desatando una ola de especulaciones sobre el estado de su relación con Christian Cueva.

Cueva y la Selección Peruana: ¿qué dijo Jorge Fossati?





El entrenador de la Selección hizo un balance de lo que fue la participación de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos y se refirió a Cueva en específico. El ‘Nono’ explicó el proceso del volante para unirse como invitado a la Bicolor y reveló que está en condiciones de jugar en cualquier equipo.

“El caso de Christian es especial, que se dio por la situación que estaba atravesando, por ser quien es. Nunca lo oculté. Pero como persona, como profesional, en enero estoy hablando, él estaba sin club, lesionado, y lo que tratamos de hacer fue apoyarlo”, apuntó el estratega de la Blanquirroja.

Además dio detalles del proceso: “Primero, haciendo un tratamiento en España y luego siguió con el tratamiento en la Federación, especialmente con el cuerpo de fisioterapeutas, luego también con la presencia de nuestro preparador físico, luego con nuestro preparador físico jefe...”.

“No quiero representarlo como que Christian antes cometía errores, y ahora no comete más. Pero que ha crecido, y ha mejorado no tengo dudas. Ahora escapa de nuestras manos porque la siguiente fase es que se una a un plantel y juegue, no se lo podemos dar. Por lo tanto, lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecido de Dios que nos haya puesto en el camino”, dijo.

Christian Cueva jugó la Copa América de Estados Unidos con Perú.

