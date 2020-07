La MLS está de vuelta y el ‘Pulpo’ también. Pedro Gallese casi no tuvo mayor exigencia en los primeros 45 minutos del duelo entre Orlando City e Inter Miami por la MLS, salvo un remate en el que no tuvo mayor responsabilidad y que para su suerte no encontró gol, pero cuando tuvo que intervenir estuvo atento y sólido bajo los palos de su arco, valiéndose, incluso, de su buen juego con los pies.

Sobre los 35 minutos de la primera parte, un centro por banda derecha exigió al máximo al exportero de Alianza Lima, que logró controlar a dos tiempos. El guardameta peruano interceptó el esférico con las manos; sin embargo, debido a la fuerza del disparo, el balón se le escapó, pero reaccionó a tiempo deteniéndolo con el botín izquierdo.

Volvió la MLS

Inter Miami y Orlando City, los dos equipos del estado anfitrión de Florida, dieron el pistoletazo de salida de la reanudación de la MLS tras la suspensión del 12 de marzo.

La liga se ha puesto en marcha con el torneo ‘MLS is Back’ (La MLS ha vuelto), que se desarrollará con un formato similar al de la Copa del Mundo en canchas sin espectadores del complejo deportivo de Disney World hasta el 11 de agosto.

Por parte del Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y copropiedad de David Beckham, destacó la ausencia en el once inicial de su figura mexicana Rodolfo Pizarro por molestias físicas, mientras que el Orlando City alineó a su estrella portuguesa Nani.

