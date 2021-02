Antes de que arranque la pretemporada de los equipos de la Major Soccer League (MLS), estos vienen analizando candidatos para sumar a sus filas. Uno de ellos es Orlando City de Pedro Gallese, quien tiene en la mira a un nuevo delantero, uno con experiencia en América y en Europa, y podría ser un golpe en el mercado de pases del fútbol norteamericano.

Se trata de Alexandre Pato, quien se encuentra como jugador libre por lo que su incorporación podría darse sin tener que negociar con terceros. El delantero brasileño de 31 años jugó en Sao Paulo hasta agosto del año pasado y desde entonces ha estado sin equipo. Antes de ello, en su CV aparecen equipos de su país (Internacional y Corinthians), Italia, Inglaterra, España y China.

Tras su debut en Internacional de Porto Alegre, el atacante pasó a AC Milan donde estuvo hasta finales del 2012, cuando fue comprado por Corinthians. De allí jugó por Sao Paulo (2014-2015 y 2019-2020), Chelsea (2016), Villareal FC (2016-2017) y TJ Quanjian (2017-2019).

No obstante, Orlando City no es el único que está tras los pasos de Pato. Argentinos Juniors también está pretendiendo al atacante, por lo que todo dependerá de la propuesta económica y la oportunidad que le ofrezcan ambos clubes para que elija.

El presente de Pedro Gallese

Pedro Gallese se ha mantenido como titular indiscutible en el Orlando City, hecho por el cual no ha dejado de ser el elegido por Ricardo Gareca en los duelos que ha tenido con la Selección Peruana. Sin embargo, la competencia no para y así lo sabe el ‘Pulpo’.

En conversación con Radio Ovación, contó que no se puede quedar ‘dormido’, sino perdería su puesto. “En lo personal, entreno muy fuerte y me estoy cuidando con las dietas. Acá están José Carvallo, Carlos Cáceda, Alejandro Duarte... muy buenos arqueros que, seguramente, si me duermo, me van a comer”, señaló. Así se encuentra la realidad del golero.





