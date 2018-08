Pékerman no seguirá al mando de Colombia, de acuerdo a medios colombianos. El técnico informaría este viernes que no renovará con la Selección por el hermetismo que hay en la prensa, el desgaste que hay en la actualidad con su agente, las mentiras sobre la salud de James Rodríguez en el Mundial de Rusia 2018 y las alineaciones – que no gustaron a los directivos – en los últimos partidos de la Selección. Por eso no va más Pékerman.



De acuerdo a información de los mismos medios, Arturo Reyes, entrenador de la Sub 20, será quien dirija en los cuatro amistosos que restan del presente año. Los cafeteros deberán chocar frente a Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica en este 2018.



¿Quién tomará el cargo de Pékerman? Juan Carlos Osorio , un entrenador que no gusta mucho en la prensa colombiana, pero que se muere de deseos de dirigir a la Selección camino a la Copa América 2019 y las Eliminatorias para Qatar 2022. Osorio, luego de su experiencia con México, tiene deseos de regresar a Colombia para un proyecto de selecciones.



De no concretarse la propuesta, Osorio estudiaría oferta solo de clubes, puesto que se encuentra interesado de volver a dirigir como lo hacía en Sao Paulo, Atlético Nacional, entre otros equipos.