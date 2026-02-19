Desde el Estadio Ciudad de Lanús, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la ida. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este jueves 19 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Lanús vs. Flamengo juegan por la Recopa Sudamericana 2026. (Video: Lanús)
Lanús vs. Flamengo juegan por la Recopa Sudamericana 2026. (Video: Lanús)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS