Emociones desde el inicio. Cuando solo corrían 2 minutos del partido amistoso entre Venezuela vs. Italia, llegó la primera acción de peligro por intermedio de Salomón Rondón. El delantero venezolano aprovechó un error en la defensa para asomarse al arco rival, pero fue detenido (con falta) por Giovanni Di Lorenzo. El árbitro no dudo en cobrar la falta, aunque el resultado no fue el mejor para la ‘Vinotinto’.

El mismo Rondón (quien actualmente juega en Monterrey de México) tomó el balón para pararse frente a Gianluigui Donarumma. Con un poco de suspenso al momento de direccionar el balón, remató para el palo derecho, lo cual fue adivinado por el portero italiano.

El guardameta de París Saint-Germain no tuvo problemas en despejar el balón de su arco y evitó así que se abra el marcador en el amanecer del partido. La contienda se disputa en Estados Unidos, precisamente en el estadio DRV Pink, ubicado en la ciudad de Miami.

Venezuela vs. Italia: lo que se viene

Venezuela e Italia disputan su primer amistoso en la presente fecha FIFA a nivel internacional. El choque se disputa en Estados Unidos y forma parte de la gira de ambas selecciones en tierras americanas. En los próximos días jugarán un nuevo partido.

Por el lado de Venezuela, dirigidos por Sergio Batista, se medirán el próximo domingo 24 de marzo en el Shell Energy Stadium ante Guatemala. La ‘Vinotinto’ se prepara para la próxima Copa América, torneo que empezará en el mes de junio del presente año.

En el caso de Italia, la escuadra europea palpita la próxima Eurocopa 2024; sin embargo, en la presente jornada de amistosos se medirá ante Ecuador, el próximo domingo 24 de marzo, en un choque que será en el Red Bull Arena, ubicado en New Jersey (Estados Unidos).





