¡Partidazo! Venezuela vs. Italia se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 21 de marzo en un partido amistoso internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos. El encuentro, que será crucial para ambas selecciones que buscan llegar en óptimas condiciones a los partidos oficiales, comenzará a las 4:00 de la tarde (hora de Perú) y a las 5:00 p.m. en Venezuela. La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de Televen y DSports (DIRECTV) para América Latina. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.

Para los próximos encuentros amistosos contra Italia y Guatemala, el director técnico Fernando Batista hizo el llamado a 33 jugadores, algunos con amplia experiencia y otros con el propósito de adquirirla. Destacan nombres como Matías Lacava y Telasco Segovia, quienes brillaron en el Preolímpico Sub 23, así como Salomón Rondón, Tomás Rincón, José Martínez, Wilker Ángel, Jhon Murillo, Savarino, entre otros.





Es relevante señalar que algunos jugadores sufrieron lesiones y no estarán disponibles para los partidos de la fecha FIFA de marzo. Entre las bajas de la ‘Vinotinto’, se encuentran: Wuilker Fariñez, Josef Martínez, Yangel Herrera, Eduard Bello y Yeferson Soteldo. A pesar de ello, Soteldo tuvo un destacado desempeño con el equipo venezolano, siendo desequilibrante en las primeras etapas de las Eliminatorias, su contribución en el ataque es significativa.

La selección de Venezuela, sorprendió al obtener 9 puntos en las seis primeras jornadas y posicionarse en el cuarto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas. En su último partido de clasificación, la ‘Vinotinto’ empató 1-1 con la Selección Peruana en el Estadio Nacional de Lima, donde Jefferson Savarino igualó en la segunda mitad después de que Yoshimar Yotún abriera el marcador.

Por otro lado, Italia, dirigida por Luciano Spalletti, también anunció su lista de convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador en esta fecha FIFA, antes de enfocarse en la Eurocopa. Los italianos no tendrán bajas y contarán con sus mejores jugadores, entre ellos Gianluigi Donnarumma, Matteo Darmian, Giovani Di Lorenzo, Federico Dimarco, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Nicoló Zaniolo y Mateo Retegui.

Aunque existe una significativa conexión cultural debido a la inmigración, el enfrentamiento para este jueves entre Venezuela e Italia en un partido de selecciones mayores será un acontecimiento sin precedentes. La última vez que Venezuela se enfrentó a un equipo europeo fue en septiembre de 2022, cuando perdió por 1-0 contra Islandia, mientras que su última confrontación contra una potencia europea fue una derrota por 5-0 frente a España en febrero de 2012.

Venezuela vs. Italia se enfrentan por un amistoso internacional. (Foto: Composición)





¿A qué hora juegan Venezuela vs. Italia?

Este jueves 21 de marzo, Venezuela e Italia protagonizarán un encuentro amistoso internacional donde ambas escuadras mostrarán su gran poderío. Este choque está programado para iniciar a las 4:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido comenzará a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 5:00 de la tarde. ¡No te lo puedes perder!





¿En qué canal TV ver Venezuela vs. Italia?

Si no quieres perderte el encuentro entre Venezuela e Italia, podrás verlo en territorio venezolano a través de la señal de Televen. Por otro lado, también podrás seguir este amistoso internacional mediante RaiPlay y RAI 1, dirigido a todo el público italiano. Si no te encuentras en ninguno de esos países pero estás en Latinoamérica, podrás ver este choque a través de DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata.





Lista de convocados de Venezuela:

Arqueros: Rafael Romo (U. Católica), Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (América de Cali) y José Contreras (Águilas Doradas).

Rafael Romo (U. Católica), Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (América de Cali) y José Contreras (Águilas Doradas). Defensas: Alexander González (Emelec), Jon Aramburu (Real Sociedad), Miguel Navarro (Talleres de Córdoba), Yordan Osorio (Parma), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Wilker Ángel (Criciúma), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Carlos Vivas (Deportivo Táchira) y Renné Vivas (Caracas FC).

Alexander González (Emelec), Jon Aramburu (Real Sociedad), Miguel Navarro (Talleres de Córdoba), Yordan Osorio (Parma), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Wilker Ángel (Criciúma), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Carlos Vivas (Deportivo Táchira) y Renné Vivas (Caracas FC). Mediocampistas: Teo Quintero (KMSK (Heinze), José Martínez (Philadelphia Union), Tomás Rincón (Santos FC), Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC), Daniel Pereira (Austin FC), Bryant Ortega (Caracas FC), Edson Castillo (Kaizer Chiefs FC), Jesús Bueno (Philadelphia Union), Telasco Segovia (Casa Pía), Darwin Machís (Cádiz), Matías Lacava (FC Vizela), Jefferson Savarino (Botafogo), Rómulo Otero (Santos FC), Jhon Murillo (Atlas FC) y Kervin Andrade (Fortaleza).

Teo Quintero (KMSK (Heinze), José Martínez (Philadelphia Union), Tomás Rincón (Santos FC), Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC), Daniel Pereira (Austin FC), Bryant Ortega (Caracas FC), Edson Castillo (Kaizer Chiefs FC), Jesús Bueno (Philadelphia Union), Telasco Segovia (Casa Pía), Darwin Machís (Cádiz), Matías Lacava (FC Vizela), Jefferson Savarino (Botafogo), Rómulo Otero (Santos FC), Jhon Murillo (Atlas FC) y Kervin Andrade (Fortaleza). Delanteros: Jovanny Bolívar (SD Huesca), Salomón Rondón (CD Pachuca), Jhonder Cádiz (Famalicao), Sergio Córdova (PFC Sochi) y Jan Hurtado (LDU Quito).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

El increíble gol que erró Cristiano Ronaldo abajo del arco