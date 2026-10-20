Cristiano Ronaldo falló penal en Al Nassr vs. Neom. (Video: FOX One / Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo falló penal en Al Nassr vs. Neom. (Video: FOX One / Foto: Getty Images)

En su camino hacia los mil goles, tuvo una gran oportunidad para romper el empate entre vs. Neom. El ‘Comandante’ se paró frente al balón desde los doce pasos, pero su remate se fue junto al poste derecho. De esta manera, el portugués desperdició una clara ocasión de adelantar a su equipo antes del descanso.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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