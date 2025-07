Peñarol vs. Nacional se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el marco de la gran final del Torneo Intermedio 2025 de la Liga AUF Uruguaya. Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a las señales de VTV Plus, Disney Plus (ESPN) y Gol TV. Este duelo está pactado para el domingo 6 de julio desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto, las alineaciones y las incidencias del partido en la web de Depor.

Peñarol vs. Nacional se enfrentan por la final del Torneo Intermedio. (Video: Nacional)