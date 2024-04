La noche del jueves pasado, Percy Prado (28 años), conocido por su paso por equipos como Sporting Cristal y Nantes, sembró preocupación entre sus seguidores al publicar una serie de mensajes alarmantes en su cuenta de Instagram. Este acto desató una oleada de angustia tanto entre sus familiares, como en el ámbito futbolístico en general, generando horas de incertidumbre y rezos por su bienestar. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados, cuando un familiar del jugador emitió un mensaje tranquilizador en cuanto a la salud del futbolista.

Con el objetivo de despejar las preocupaciones y pidiendo disculpas por la alarma causada, en una publicación en francés, el familiar se comunicó en una historia: “Bonjour à tous, désolé de vous avoir inquiété. Percy va bien et est auprès de sa famille”, que traducido al español sería: “Hola a todos, perdón por preocuparlos. Percy está bien y está con su familia”.

Hay que resaltar que todas las publicaciones alarmantes realizadas por el futbolista, exactamente seis fotografías sobre sus papás, hermanos, hijo y pareja, fueron eliminadas de su cuenta, siendo reemplazadas por una serie de fotos junto a su familia y amigos, datadas en enero de 2022, lo cual añadió un tono de serenidad, aunque continúa la preocupación por el motivo de la primera publicación.

Asimismo, el mensaje de tranquilidad en sus redes sociales ha sido un alivio para muchos de sus seguidores, quienes no cesaban de expresar su preocupación por la situación del lateral derecho. Ahora, se espera que Percy Prado pueda encontrar el apoyo necesario tanto en su familia como en profesionales de la salud para superar este difícil momento emocional.





¿Qué decían los mensajes de Percy Prado en Instagram?





Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

“Mamá, cómo decirte que has sido la mejor de todas. Siempre protegiéndome, cubriéndome cuando las cosas no iban bien. Prométeme que seguirás siendo fuerte y avanzando, cuidando de toda la familia, porque sin ti, nadie existe. Eres el pilar de la familia.

Papá, lo siento por avergonzarte tanto, por no poder confiarme en ti. Me hubiera gustado que nuestra relación volviera a ser como antes. Desafortunadamente, no será así. Sé el ejemplo que mi hijo merece”.

Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

“Hermana mayor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca me abandonaste, a pesar de todos los problemas que traje a casa. Siempre me ayudaste a salir adelante. Estoy tan orgulloso de que ahora seas madre y seas feliz. No cambies, sé la mejor madrina para el pequeño, sé que puedo confiar en ti.

Hermana menor, siempre has sido mi todo, la única que podía ponerme en mi lugar cuando las cosas iban mal. Me tomaste como ejemplo, pero como mal ejemplo... Lo siento por ser ese hermano mayor difícil de vivir. Cree en tus sueños, ve hasta el final”.

Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

“A ustedes, mis hermanos, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Gracias por hacerme reír en los buenos momentos que pasamos juntos. Les pido una cosa, estén ahí para mi madre y para mi hijo pase lo que pase. ¡Ustedes son la familia que elegí!”.

Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

A ti, mi hijo, mi joya. Nuestros comienzos fueron los más difíciles, no sabía qué era amar a alguien más. Ni siquiera me amo a mí mismo. Estás rodeado de personas de oro, nutrete de esa positividad que prevalece. Crece, sé un hombre fuerte y recto. Conviértete en el pilar alrededor del cual se reúne toda la familia. Sigue siendo ese niño alegre, nunca lo pierdas. Te amo, hijo mío.

Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

“Y ahora a ti, mi alma gemela, mi duplicado, a quien más daño le he hecho. Date cuenta de que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien a tu altura. Nunca te menosprecies por nadie, quédate como eres. Te amaré hasta el final. Siempre serás parte de mi familia, sean solidarios y fuertes juntos. Te confío a mi hijo, que es como el tuyo. Tengo una confianza ciega en ti, sé que no le pasará nada a tu lado. Siempre te dije que serías tú o nadie más, y serás la última mujer que amé. Sé feliz en tu vida, nutrete de las buenas personas que te rodean. Siempre dije que no tengo arrepentimientos en mi vida, ahora tengo dos, irme sin que lleves mi nombre ni mis hijos, pero serás una mujer y una madre extraordinaria, estoy seguro de que la mejor de todas”.

Percy Prado y los alarmantes mensajes que dejó en su cuenta de Instagram.

“Ahora, todos ustedes, sean fuertes entre ustedes, permanezcan como son. Les quito el peso del sufrimiento que les he causado. Son una familia, nunca lo olviden. Cuéntense unos a otros, nunca dejen a alguien solo. Les confío mis dos amores, no los abandonen, eso es todo lo que les pido a cada uno de ustedes. No lloren por mí, recuerden a ese niño alegre y nada más, cuídense, estén juntos. Para terminar, a todas las personas a las que pude haber hecho daño, me disculpo sinceramente. Que Dios los proteja”.





¿Quién es Percy Prado y cómo se formó como futbolista?





Percy Prado es un futbolista peruano que se trasladó a Francia con su familia a una edad temprana. Ahí desarrolló su carrera en las divisiones juveniles del Nantes FC, ascendiendo hasta el primer equipo en la temporada 2019-2020, donde compartió vestuario con jugadores destacados como Cristian Benavente y enfrentó a equipos de élite como el PSG de Kylian Mbappé.

Posteriormente, se unió al Sporting Cristal en su país natal, logrando éxitos como el título de la Copa Bicentenario y el subcampeonato de la Liga 1. Sin embargo, su paso por el equipo fue breve y jugó solo cinco partidos en Primera División. En ese sentido, regresó a Francia y se unió al equipo de futsal Nantes Métrople en 2023, pero desde entonces su actividad deportiva ha sido escasa.

Percy Prado fue jugador de Sporting Cristal.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





El increíble gol que erró Cristiano Ronaldo abajo del arco