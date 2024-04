El mundo del fútbol se ha visto sacudido por una serie de mensajes alarmantes publicados por Percy Prado (28 años), futbolista peruano nacionalizado francés, quien actualmente juega en el Nantes Metropole de fútbol sala. A través de sus redes sociales, Prado compartió seis mensajes de despedida dirigidos a sus seres queridos, que han generado gran conmoción entre sus seguidores. En estas emotivas publicaciones, el exjugador del Nantes y Sporting Cristal se dirigió a cada miembro de su familia con palabras cargadas de emotividad y despedida, lo que ha llevado a muchos a temer por su bienestar.

En los mensajes, Prado pide a sus familiares que no lo lloren y expresa su amor y gratitud hacia cada uno de ellos. A su madre, la describe como el pilar fundamental de la familia y le pide que siga siendo fuerte y avanzando. A su padre, le expresa su pesar por los desencuentros y le insta a ser el ejemplo que su hijo merece.

A sus hermanas, tanto mayor como menor, les agradece por su apoyo incondicional a lo largo de los años y les pide que sigan adelante y persigan sus sueños. A sus hermanos, les agradece por el apoyo brindado y les pide que estén ahí para su madre y su hijo pase lo que pase.

Sin embargo, son las palabras dirigidas a su hijo y a su pareja las que han generado mayor preocupación entre sus seguidores. Con un tono de despedida desgarrador, Prado les transmite su amor incondicional y su confianza en que serán capaces de superar su partida juntos.

El impacto de estos mensajes ha sido profundo, generando un debate sobre la importancia del bienestar mental en el mundo del deporte y la necesidad de brindar apoyo y comprensión a quienes luchan con sus propios demonios fuera de los reflectores y la gloria deportiva.





“Mamá, cómo decirte que has sido la mejor de todas. Siempre protegiéndome, cubriéndome cuando las cosas no iban bien. Prométeme que seguirás siendo fuerte y avanzando, cuidando de toda la familia, porque sin ti, nadie existe. Eres el pilar de la familia.

Papá, lo siento por avergonzarte tanto, por no poder confiarme en ti. Me hubiera gustado que nuestra relación volviera a ser como antes. Desafortunadamente, no será así. Sé el ejemplo que mi hijo merece”.

“Hermana mayor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca me abandonaste, a pesar de todos los problemas que traje a casa. Siempre me ayudaste a salir adelante. Estoy tan orgulloso de que ahora seas madre y seas feliz. No cambies, sé la mejor madrina para el pequeño, sé que puedo confiar en ti.

Hermana menor, siempre has sido mi todo, la única que podía ponerme en mi lugar cuando las cosas iban mal. Me tomaste como ejemplo, pero como mal ejemplo... Lo siento por ser ese hermano mayor difícil de vivir. Cree en tus sueños, ve hasta el final”.

“A ustedes, mis hermanos, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Gracias por hacerme reír en los buenos momentos que pasamos juntos. Les pido una cosa, estén ahí para mi madre y para mi hijo pase lo que pase. ¡Ustedes son la familia que elegí!”.

A ti, mi hijo, mi joya. Nuestros comienzos fueron los más difíciles, no sabía qué era amar a alguien más. Ni siquiera me amo a mí mismo. Estás rodeado de personas de oro, nutrete de esa positividad que prevalece. Crece, sé un hombre fuerte y recto. Conviértete en el pilar alrededor del cual se reúne toda la familia. Sigue siendo ese niño alegre, nunca lo pierdas. Te amo, hijo mío.

“Y ahora a ti, mi alma gemela, mi duplicado, a quien más daño le he hecho. Date cuenta de que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien a tu altura. Nunca te menosprecies por nadie, quédate como eres. Te amaré hasta el final. Siempre serás parte de mi familia, sean solidarios y fuertes juntos. Te confío a mi hijo, que es como el tuyo. Tengo una confianza ciega en ti, sé que no le pasará nada a tu lado. Siempre te dije que serías tú o nadie más, y serás la última mujer que amé. Sé feliz en tu vida, nutrete de las buenas personas que te rodean. Siempre dije que no tengo arrepentimientos en mi vida, ahora tengo dos, irme sin que lleves mi nombre ni mis hijos, pero serás una mujer y una madre extraordinaria, estoy seguro de que la mejor de todas”.

“Ahora, todos ustedes, sean fuertes entre ustedes, permanezcan como son. Les quito el peso del sufrimiento que les he causado. Son una familia, nunca lo olviden. Cuéntense unos a otros, nunca dejen a alguien solo. Les confío mis dos amores, no los abandonen, eso es todo lo que les pido a cada uno de ustedes. No lloren por mí, recuerden a ese niño alegre y nada más, cuídense, estén juntos. Para terminar, a todas las personas a las que pude haber hecho daño, me disculpo sinceramente. Que Dios los proteja”.





