“Es un gran jugador, con mucha calidad e inteligencia”. Eso fue lo que dijo Kaká, cuando jugaba en Orlando City , sobre Yoshimar Yotun. El brasileño se hizo ‘causa’ del ‘chalaco’. Siempre lo buscaba para festejar una ‘pepa’ y publicaba fotos con el peruano. El ‘10’ sabía que, tras su retiro, ‘Yoshi’ se convertiría en referente del Orlando.



Y Kaká no se equivocó. El zurdo se ha vuelto indiscutible con los ‘morados’: ocho partidos en la temporada (todos como titular). Es más, ayer anotó ante Colorado Rapids y ya igualó su mejor registro liguero en el exterior: hizo dos con el Malmo sueco, el año pasado. “Es un jugador muy sólido y consistente. Nos servirá de mucho en la temporada”, dijo Jason Kreis, su técnico.



Por ello, así como también es líder en su equipo, Yotun tiene que ser consciente que es fijo en la selección. En la volante, dándole salida al equipo, no hay otro como él. No por algo es el tercer jugador que más partidos tiene en la ‘era’ Gareca (31). Solo por detrás de Christian Cueva (37) y Pedro Gallese (32). Paolo Guerrero es el cuarto (30).



Faltan cada vez menos para el Mundial, y ‘Yoshi’ tiene la misión de brillar en tres duelos más con Orlando, hasta enrolarse por completo a la ‘sele’. Tal como lo vaticinó en un juego de pronóstico, que hizo su club, Yotún se alucina metiéndole un baile a Alemania en la final. Claro que hay que soñar. Esa zurda tiene que estar ‘dulce’.