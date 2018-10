Perú tiene un nuevo reto este martes cuando enfrente a Estados Unidos en Connecticut por un partido amistoso por fecha FIFA. Los dirigidos por Ricardo Gareca quieren aumentar la racha de victorias luego de derrotar a Chile en Miami, pero enfrente tendrán un duro rival.

Jugadores de gran categoría pelearán por darle una alegría a sus fanáticos. El duelo de millones también tendrá su partido. Brooks y André Carrillo son los más caros de cada plantel. Conoce a los diez más importantes.

Los dirigidos Sarachan por tienen una gran baja con la salida de Christian Pulisic (45 ME), estrella del Borussia Dortmund. El técnico ha lamentado la ausencia de su gran estrella, "Sin su presencia el equipo perdió al hombre que tiene la capacidad de cambiar la marcha de un partido y en el ataque de todo el equipo", admitió.



Con el centrocampista Pedro Aquino, que milita en el León de México, como gran figura tras conseguir un doblete frente a Chile, el debate se centra en la selección peruana en la sequía goleadora del atacante de los Seattle Sounders Raúl Ruidíaz.



No obstante, pese a no marcar, Gareca ha defendido el juego ante la selección chilena del delantero, uno de los cuatro jugadores que militan en la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS) convocados para estas fechas FIFA, junto a Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps FC), Andy Polo (Portland Timbers) y Yoshimar Yotún (Orlando City SC).



Perú vs. Estados Unidos

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edinson Flores y Raúl Ruidíaz.



Estados Unidos: Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson; Michael Bradley, Kelly Acosta; Timothy Weah, Julian Green, Kenny Saief; y Bobby Wood.

Los jugadores más caros de Perú y Estados Unidos:

Selección Peruana:

André Carillo celebra el gol que anotó ante Australia. (Foto: Reuters) 1. André Carrillo - Al Hilal (6 ME) (Getty)



Christian Cueva se metió en el once de Ricardo Gareca para el amistoso ante Chile. (Foto: AFP) 2. Christian Cueva - Krasnodar (5 ME) (AFP)

depor

Raúl Ruidíaz anotó su último gol con la Selección Peruana en marzo de este año ante Islandia. 3. Raúl Ruidíaz - Seattle Sounders (5 ME) (Getty)



Renato Tapia se perdió los amistosos ante Holanda y Alemania. (AP/AFP/USI) 4. Renato Tapia - Feyenoord (4 ME) (US)



Luis Advíncula también recibió elogios de la prensa de Chile. (AFP) 5. Luis Advíncula - Rayo Vallecano (3 ME) (AFP)



Paolo Hurtado. (Reuters) Paolo Hurtado. (Reuters)

Miguel Trauco. (USI) Miguel Trauco. (USI)

1. Pedro Gallese: 1.5 millones de euros. (Foto: Getty Images) 8. Pedro Gallese - Tiburones Rojos (1.5 ME) (Getty)



Pedro Aquino y Renato Tapia, los amigos que pelean por ser titulares en la Selección. 9. Pedro Aquino - Club León (1.5 ME) (Getty)

depor

12. Yoshimar Yotún: 1 millón de euros. (Foto: Getty Images) 10. Yoshimar Yotún - Orlando City (1 ME) (Getty)



Selección de Estados Unidos

John Brooks - Wolfsburgo (Getty) 1. John Brooks - Wolfsburgo (10 ME) (Getty)

DeAndre Yedlin - Newcastle United (Getty) 2. DeAndre Yedlin - Newcastle United (8 ME) (Getty)

Kylian Mbappé y Timothy Weah juegan el PSG de Francia. (Getty Images) 3. Timothy Weah - PSG (5 ME) (Getty Images) Getty Images

Kenny Saief - Anderletch (5.4 ME) (Getty) 4. Kenny Saief - Anderletch (5.4 ME) (Getty)

Jugador: Michael Bradley / Club: Toronto FC. (Getty) 5. Michael Bradley - Toronto (3 ME) (Getty)



Bobby Wood - Hannover 96 (Getty) 6. Bobby Wood - Hannover 96 (3 ME) (Getty)



Matt Miazga - Nantes (3 ME) 7. Matt Miazga - Nantes (3 ME) (Getty)

Wil Trapp - Colombus Crew (2 ME) 8. Wil Trapp - Colombus Crew (2 ME) (Getty)

Zack Steffen - Colombus Crew (2 ME) 9. Zack Steffen - Colombus Crew (2 ME) (Getty)