Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 se encuentran en su punto de quiebre, y en esta decimoséptima jornada se pueden decidir quiénes quedan fuera, quiénes pasan directamente y quién va a zona de repechaje a la próxima Copa del Mundo. Perú vs. Uruguay tendrán un trámite importante este jueves 04 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (PER/ECU/COL), 8:30 p.m. (URU/ARG) desde el Estadio Centenario. Si te encuentras en Estados Unidos o España, te comparto la lista de horarios y qué canales TV y señal online pasan el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.
A qué hora juega Perú vs. Uruguay EN VIVO desde Estados Unidos
El partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, entre Perú vs. Uruguay se juega este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Desde Estados Unidos, podrás ver el partido en vivo a partir de las 4:30 p.m. PT / 5:30 p.m. MT / 6:30 p.m. CT / 7:30 p.m. ET.
|ZONA HORARIA
|ESTADOS EN EE.UU.
|7:30 P.M. Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|6:30 P.M. Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.
|5:30 P.M. Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|4:30 P.M. Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).
Dónde ver Perú vs. Uruguay EN VIVO en USA y España
Estos son los canales de televisión y señal online que transmiten el partido entre Perú vs. Uruguay en vivo, por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
|País/Zona
|Canal de TV / Señal de streaming
|España
|M+ Liga de Campeones
|Sudamérica
|México
|Por confirmar
|Estados Unidos
|Fanatiz
Posibles alineaciones de Perú y Uruguay, partido en el Centenario
Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.
Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.