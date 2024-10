Quedan pocos días para el partido entre Perú y Uruguay en Lima, en el marco de las Eliminatorias 2026. El equipo de Marcelo Bielsa se viene alistando para su visita a Lima, donde la Celeste no logra sacar tres puntos jugando en el Estadio Nacional desde hace once años. El equipo charrúa presentará algunas ausencias en el campo, piezas que son importantes no solo por lo que pueden aportar en el juego, sino porque son referentes para el grupo. Hablamos del caso de José María Giménez, quien no podrá estar ante la ‘Bicolor’ por sanción. Pese a eso, no dudó en hablar sobre lo que será este duelo.

El defensor del Atlético de Madrid habló sobre lo que la Blanquirroja puede ofrecer este viernes. Asimismo, resaltó que ser locales les da un plus extra. “Perú está viviendo una transición de cambio de entrenador. De local son fuertes, pero nosotros confiamos plenamente en nuestros jugadores y compañeros que seguramente iremos a competir de la mejor manera posible”, declaró el futbolista en conferencia de prensa.

Es importante indicar que ‘Josema’ no podrá jugar contra nosotros debido a la acumulación de amarillas, pero no será el único, ya que el técnico argentino tampoco podrá contar con Mathías Olivera. Ambos deben cumplir un partido de suspensión, por lo que solo estarán disponibles para el encuentro contra Ecuador. Por otro lado, Ronald Araújo tampoco será una opción, ya que sigue en recuperación debido a una lesión en el tendón isquiotibial, lo que lo mantiene fuera.

A su vez, la prensa de su país también le consultó sobre el duelo contra los norteños, su próximo adversario en esta fecha doble de octubre. “Tiene muchísimos jugadores a gran nivel. Nosotros también los tenemos, la idea está clara a la hora de jugar y no queda otra que poner todo en práctica en la cancha y tratar de sumar los tres puntos para clasificar al Mundial que hoy es lo más importante”, indicó.

En las últimas horas, la prensa uruguaya indicó que Bielsa estuvo probando la siguiente alineación contra la Blanquirroja: Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Manuel Ugarte y Santiago Bueno en la defensa; Nahitan Nández, Federico Valverde, Emiliano Martínez y Maximiliano Araújo como los ejes para las salidas; Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri y Darwin Núñez más arriba.

Es importante señalar que la última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en marzo de 2022, donde Uruguay ganó 1-0 en Montevideo, cuando el equipo nacional era dirigido por Ricardo Gareca. En aquella ocasión, ambas selecciones se enfrentaron en la jornada 17 de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, y el local se llevó la victoria gracias a un gol de Giorgian de Arrascaeta.

Ahora, con el ‘Flaco’ al mando nuevamente, buscará imponerse en casa como ya lo hizo a principios del 2017, cuando ganamos 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Guerrero, un resultado que nos permitió mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial 2018. Ojo, la Celeste no gana en Lima desde el 6 de septiembre de 2013, cuando se llevó los tres puntos tras derrotarnos 2-1 con un doblete de Luis Suárez, mientras que Jefferson Farfán descontó para la Blanquirroja.





¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Las selecciones se medirán el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.





¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

El cruce entre peruanos y uruguayos promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto.





La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

