El empate 1-1 ante Melgar en la fecha 13 del Torneo Clausura no solo fue un golpe anímico para Alianza Lima, sino también un revés en sus aspiraciones de ganar el campeonato. Mientras los blanquiazules dejaban escapar puntos en casa, Universitario de Deportes vencía 2-0 a Comerciantes Unidos, sacando tres puntos de ventaja en la tabla de posiciones. La competencia por el título parece haberse inclinado hacia el equipo merengue, pero en La Victoria no hay espacio para la resignación. El plantel dirigido por Mariano Soso no se da por vencido y ve en la pausa por la fecha FIFA una oportunidad de oro para reordenar las piezas y preparar el tramo final.

Entre las buenas noticias que llenan de optimismo al cuadro íntimo, destaca la recuperación de Franco Zanelatto Téllez (24 años), quien tras superar una complicada afección al oído, entrena con normalidad con el resto de sus compañeros y se perfila como un refuerzo clave para los duelos decisivos que se vienen en el Torneo Clausura Liga 1 2024.

El joven extremo paraguayo, nacionalizado peruano, ha sido baja desde el mes de agosto pasado debido a una neuritis vestibular. Esta afección, que inflama el nervio vestibular encargado del equilibrio, provocó en Zanelatto episodios de vértigo, náuseas y dificultades para mantener la orientación espacial, afectando su capacidad para competir al más alto nivel.

Tras semanas de tratamiento y rehabilitación, el internacional con la Selección Peruana superó estos problemas de salud y ya entrena a la par de sus compañeros, una noticia que ha sido recibida con entusiasmo por todo el entorno aliancista.

El regreso esperado: ¿Zanelatto en el partido ante UTC o en el amistoso ante ADT?

Franco Zanelatto no juega desde el 21 de agosto, cuando Alianza Lima venció por 3-0 a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. Desde entonces, ha trabajado en su recuperación para regresar a las canchas, y todo apunta a que su vuelta oficial podría darse en la fecha 14 del Clausura, cuando el equipo de Soso visite a UTC en Cajamarca.

No obstante, existe la posibilidad de que el extremo tenga minutos este sábado 12 de octubre en el amistoso que los blanquiazules disputarán contra ADT en Tarma, un encuentro que el cuerpo técnico podría aprovechar para que el jugador recupere ritmo y confianza. ¿Será el revulsivo que necesitan en La Victoria?

Los desafíos por delante en Alianza Lima

La recta final del Torneo Clausura será un verdadero campo de batalla para Alianza Lima. Tras el amistoso ante ADT y el partido en Cajamarca contra UTC, el equipo tendrá que medirse con Sport Huancayo en casa, viajar a la altura de Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso y cerrar como local contra Cusco FC. Tres duelos donde no hay margen de error, y donde el equipo íntimo tendrá que mostrar su mejor versión si quiere mantener viva la esperanza de levantar el título.

En lo que va de la Liga 1 2024, según información de Sofascore, Franco Zanelatto disputó 30 partidos con Alianza Lima. Ha sido titular en 17 de ellos, registrando un total de cuatro asistencias. Los goles en este año siguen siendo una deuda para el exjugador de San Martín y Alianza Atlético.

¿A qué hora juegan y dónde ver el amistoso Alianza Lima vs. ADT?





El sábado 12 de octubre, Alianza Lima y ADT se verán las caras en partido amistoso. El horario pactado para el inicio de las acciones es desde las 3:00 p.m, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay será a las 4:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay se jugará a las 5:00 de la tarde. Finalmente, en México, el encuentro comenzará a las 2:00 p.m. Aún no se define si el duelo será televisado.

Tras la para por las Eliminatorias, el próximo partido de Alianza Lima será ante UTC en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está pactado para disputarse el viernes 18 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





El calendario de Alianza Lima en lo queda del Torneo Clausura

JORNADA DÍA PARTIDO HORA CANAL 14 Vie. 18/10 UTC vs. Alianza Lima 15:00 Liga 1 MAX 15 Mar. 22/10 Alianza Lima vs. Sport Huancayo 20:15 Liga 1 MAX 16 Sáb. 26/10 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima 18:00 Liga 1 MAX 17 Mié. 30/10 Alianza Lima vs. Cusco FC Por definir Por definir

