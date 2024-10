El presente de la Selección Peruana es claro: necesita sumar de a tres con urgencia. Sin victorias y ocupando el último lugar con apenas tres puntos, el equipo de Jorge Fossati se enfrentará a Uruguay el viernes 11 de octubre, en un encuentro que marcará 11 años desde la última victoria charrúa -nos ganaron 2-1- en Lima. Aquel partido -por las Eliminatorias 2014- dejó huellas emocionales profundas, como la del hincha que, tras el pitazo final, ingresó al campo del Estadio Nacional para increpar al árbitro argentino Patricio Loustau, acusándolo de un mal arbitraje. Pero no fue el único momento de llanto: el ‘Loco’ Vargas consoló a un desconsolado Jefferson Farfán, que veía cómo sus posibilidades de clasificar al Mundial se esfumaban. Pese a que la Bicolor sigue atravesando dificultades, la ‘Celeste’ tampoco vive su mejor momento desde lo emocional. Las revelaciones de Luis Suárez sobre un mal trato por parte de Marcelo Bielsa causaron tensiones dentro del grupo y se convirtió en el tema principal de los medios uruguayos, eclipsando incluso la atención sobre su próximo rival: Perú.

En medio de esta situación, la Selección de Uruguay realizó la convocatoria de 29 jugadores para la presente fecha doble. Bajo la dirección del DT argentino, buscarán recuperarse tras empatar sin goles en las fechas 7 y 8 contra Venezuela y Paraguay, respectivamente. En esos partidos, las ausencias por suspensiones y lesiones se hicieron notar y los hinchas criticaron especialmente el escaso juego por las bandas y la débil creación de ataque por el medio, que fueron considerados los puntos más flojos del grupo.

Sin embargo, para la jornada 9 de las Eliminatorias 2026, se enfrentarán a un escuadra que no conoce lo que es sumar de a tres en las ocho fechas disputadas, acumulando cinco derrotas y apenas tres empates. La falta de agresividad en ataque y la carencia de gol son nuestras principales debilidades. Por ello, Depor conversó con dos periodistas uruguayos que analizaron cuál es el clima del equipo charrúa, lo que significa enfrentarse a la Bicolor, y cómo será tener a Jorge Fossati, quien ya dirigió la Celeste en Eliminatorias anteriores, ahora como rival.





Suárez vs. Bielsa: la posición del hincha y la AUF

A puertas de la doble fecha de octubre, el ‘Pistolero’ no se contuvo y arremetió contra el estratega de su selección, señalando que él y sus compañeros sufrieron un mal trato por parte del argentino. Según sus declaraciones, la convivencia en el grupo fue una experiencia negativa, lo que generó un clima tenso dentro del plantel. “Sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América. Y había que callar por respeto a la selección”, apuntó al respecto.

En medio de todo, conversamos con el periodista uruguayo Hernán Braga, de Carve Deportiva, quien nos contó cómo los hinchas vivieron estas revelaciones por parte de su exdelantero. “Está dividida la cuestión, algunos apoyan a Luis Suárez y otros al técnico de la selección. Yo pensé que el apoyo sería más para Suárez y no tanto para Bielsa, pero la gran mayoría (de fanáticos) coincide que no era el momento para hacer este tipo de declaraciones. Por más que Suárez esté diciendo la verdad, no era el momento justo para Uruguay que se enfrentará dos partidos importantes. Y hacer este tipo de declaraciones, a poco días de jugar contra Perú, fue desatinado el momento, más allá que la gente le cree”, resaltó. El comunicador complementó que se esperaba que las revelaciones se hicieran en una conferencia o después de la Copa América. “A Luis se le cuestiona los tiempos, no por solo por ser desatinado, sino por la a proximidad de los partidos que tiene Uruguay por las Eliminatorias, sino, por no haberlo dicho estando como referente de las selección uruguaya”, manifestó Braga.

Por su parte, Guillermo López, periodista de Sport 890, indicó que, a pesar del mal clima en el grupo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se mantiene firme en su apoyo al técnico. “A (Marcelo) Bielsa no lo van echar. Él tampoco se va ir. Primero, sacarlo es carísimo y Bielsa tampoco es algo que quiere. Ahora, Bielsa es así, no va cambiar es así de siempre. No se está descubriendo nada. Esperarán que se calme un poco todo y seguirán con Bielsa hasta el Mundial 2026 pero no se va ir, ni lo van a echar”, declaró para Depor.

La misma información fue respaldada por Braga, quien reveló que la AUF estaba al tanto de las incidencias que ocurrían en el interior del equipo, mucho antes de que el jugador de Inter Miami lo hiciera público. “La Asociación Uruguaya de Fútbol respalda al entrenador por más que, desde el jueves pasado, Suárez se pronunció y hasta ahora no hablaron públicamente los dirigentes de la AUF o el presidente Ignacio Alonso Labat, pero el respaldo siempre fue total al entrenador. Es más, lo dirigentes de la Asociación Uruguaya, saben como es la personalidad de Bielsa y el trato hacía los funcionaros de la Celeste y el mismo Suárez (a DSports) en sus declaraciones indicó que los dirigentes fueron responsables de lo que Bielsa hizo y nunca le pusieron un límite en lo que es el trato a los jugadores”, comentó. Asimismo, alegó que el clima entre los jugadores con Bielsa y el que tuvieron con Óscar Washington Tabárez se asemeja más a un régimen en el que el concepto de profesionalismo varía. Según él, ambos tienen estilos diferentes, siendo el argentino más técnico.

Luis Suárez expuso detalles inéditos sobre el comportamiento de Marcelo Bielsa.





Lo que debe cuidar Jorge Fossati

Uruguay llega a este duelo con la necesidad de dejar atrás su tenso ambiente interno y volver a sumar de a tres, lo que lo mantendría en el segundo lugar con 15 unidades. Con el regreso de algunos jugadores, el presente del equipo es ambiguo; sin embargo, Bielsa, que ya sabe lo que es enfrentar a Perú —lo hizo como DT de Chile y Argentina—, buscará esperar, neutralizar los ataques del rival y luego imponer su estilo de juego. “Una de las cosa que tiene Bielsa es que juega igual contra todos. Juega de igual contra Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, no cambia. Tiene un once definido. Tiene un estilo de juego que no se adapta mucho al rival, si no hace que el rival se adapte al estilo de él. Es la forma que tiene Bielsa: su 4-3-3, de eso no se mueve”, precisó Guillermo López.

A lo largo de las ocho jornadas disputadas, Manuel Ugarte y Federico Valverde fueron los pilares de la Celeste. Con una formación 4-3-3, Marcelo Bielsa apunta que ambos asuman el rol de enlazar con el resto de sus compañeros en ofensiva, apoyándose constantemente en el jugador que actúa como enganche. Además, ahora contará con el regreso de Nicolás de la Cruz, quien suele frecuentar el área rival y podría aprovechar los espacios que genere Darwin Núñez, quien lleva tres goles y tres asistencias en las Eliminatorias 2026.

“Ahora que está Darwin Núñez, para Perú es una mala noticia, pero para Uruguay es una buena porque se sintió mucho su ausencia (contra Venezuela y Paraguay), es nuestro ‘9′ titular, por lo que genera, la velocidad que tiene y por como busca los espacios. Asimismo, la vuelta de Nicolás de la Cruz, (Nahitan) Nández y Federico Valverde, son noticia importantes para jugar contra Perú”, indicó en un principio Hernán Braga. Asimismo, complementó. “Uruguay, por lo que compone en el medio y con Darwin Núñez como centro delantero, hoy por hoy puede dañar a Perú, pero con Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo por extremo (que tienen que mejorar), también le podemos hacer daño por afuera”, resaltó el especialista deportivo.

Una de las cualidades en las que el entrenador siempre busca generar más peligro -como lo hizo en la Copa América- es el juego rápido desde el medio hacia las bandas. Asimismo, Pellistri y Araújo, los jugadores clave para este estilo de juego, no estaban en su mejor momento. Contra Perú, sabiendo que Jorge Fossati utiliza un sistema 3-5-2, en el que los laterales cumplen la función de carrileros, Bielsa intentará aprovechar ese espacio por las bandas para generar peligro a la Bicolor.

“Bielsa lo que viene utilizando últimamente, es el juego por bandas. Él busca jugadores veloces como son Pellistri y Araújo, con Darwin de ‘9′, pero aprovechando su rapidez. Ahora con Valverde, Ugarte y de la Cruz, cortando para salir por las bandas. Pero este un juego muy exigente el que hace Bielsa, porque es muy desgastante, incluso los mismo jugadores quedan muy cansados, generando algunas lesiones en la Copa América. Esa es su variante, no tiene otra forma de juego con el toque y saliendo por los extremos”, comentó López, quien destacó que esas serán las zonas donde Marcelo buscará hacer daño al equipo incaico.

Jorge Fossati todavía no registra un triunfo con Perú en partidos oficiales.





Cómo ven a Perú y lo que será enfrentar a su compatriota

El equipo peruano jugará este duelo con algunas bajas importantes, como Renato Tapia y Gianluca Lapadula, debido a lesiones. En su lugar, el DT de la Blanquirroja ha convocado a Jorge Murrugarra y Luis Ramos. A pesar de esto, la selección llega con la intención de revertir esta situación en las Eliminatorias 2026. Para el choque en Lima, Fossati, ahora como rival, recibirá a su país y deberá aprovechar su conocimiento para neutralizar el ataque uruguayo. Además, le será un reto jugar contra Marcelo Bielsa, con quien ya se enfrentó cuando era el entrenador de los charrúas y el ‘Loco’ dirigía a Argentina, donde fue superado 4-2 en 2024 durante la Copa América.

A pesar de que la Celeste se ubica en segundo lugar con 15 puntos y se encuentra en zona de clasificación para el Mundial 2026, Guillermo López resaltó que jugar contra Perú siempre ha sido un dolor de cabeza, especialmente considerando la calidad de los futbolistas que tienen. “Acá se respeta mucho a Perú, sobre todo, tiene que ver que el técnico sea uruguayo, que tiene un conocimiento de como juegan ambos equipos. Sé que a Fossati no le está yendo bien pero Perú siempre en Lima, Uruguay le ha complicado mucho, pues es una selección que tiene un juego muy distinto al uruguayo”, precisó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que destacó el ‘chocolate’ -como le decimos aquí- que es una de las fortalezas de los futbolistas nacionales. “La historia de Perú, de toda la vida, es una selección con más toque; más lindo que digamos, en cambio, nosotros somos más aguerrido. Ahora, con este nuevo juego de Bielsa, que se parece más al juego de Perú, en cuanto al toqueteo, no es tanto como juega Fossati, por lo que ahora viven un ambiente distinto”, indicó. Por otro lado, también mencionó lo que significa enfrentar a su compatriota, quien ahora está al mando de la Bicolor. “Fossati es un técnico muy ‘bicho’ (inteligente en Uruguay), que sabe como prepararlo, como buscar al rival y por donde dañarlo. Fossati siempre fue un técnico inteligente. Sabe muy bien por donde dañar a los rivales. Ahora, lo que está en contra está a favor, Uruguay conoce a como juega Fossati, incluso algunos fueron dirigidos por él. Eso hace que empareje un pco la situación”, confesó.

La misma idea fue precisada por Hernán Braga, quien destacó que la experiencia del ‘Nono’, tras haber estado al mando de Uruguay y haber dirigido 23 partidos entre 2004 y 2005, le brinda una visión más clara sobre cómo neutralizar el juego de su país. “Fossati primero va anular a Uruguay por la bandas, tanto a Pellistri y ‘Maxi’ Araújo. Va tener una marca cercana a Federico Valverde y de la Cruz, también, colocando una referente defensivo especial a Darwin Núñez, para que no pueda mostrar su mejor versión. Va ser un equipo con un juego corto Perú, lo más prolijo posible y que Uruguay no lo agarre de sorpresa, porque ese el fuerte de nuestro equipo, que aprovecha a Nicolás de la Cruz, con su juego por fuera y a Núñez. Perú va tratar cortar el ataque tanto por fuer y por dentro y luego va aprovechar las oportunidades, donde tendrá que ser ofensivo. Ahora, Fossati va tratar de aprovechar ser contundente con la canches que tenga y buscar por el juego aéreo hacerle peligro al equipo de Bielsa”, comentó.

Es importante señalar que la última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en marzo de 2022, donde Uruguay ganó 1-0 en Montevideo, cuando el equipo nacional era dirigido por Ricardo Gareca. En aquella ocasión, ambas selecciones se enfrentaron en la jornada 17 de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, y el local se llevó la victoria gracias a un gol de Giorgian de Arrascaeta. Ahora, con el ‘Flaco’ al mando nuevamente, buscará imponerse en casa como ya lo hizo a principios del 2017, cuando ganamos 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Guerrero, un resultado que nos permitió mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial 2018.

Jorge Fossati registra una derrota y un empate como director técnico de Perú en las Eliminatorias 2026.





Regresos y sorpresas en Uruguay

Marcelo Bielsa convocó a 29 jugadores para la doble fecha de octubre, destacando varias novedades. Una de las principales es el regreso de Darwin Núñez, quien fue habilitado provisionalmente mientras la AUF continúa su reclamación ante el TAS. Ojo, también vuelven Josema Giménez y Mathías Olivera. Otra buena noticia es el retorno de los centrocampistas del Flamengo, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, tras superar sus lesiones.

No obstante, el estratega argentino sorprendió con la inclusión de nuevos nombres, como Santiago Mouriño (22 años), defensor del Alavés; Marco Oroná (19 años), que pasó del fútbol del interior uruguayo a la Universidad de Chile; Facundo Bernal (21 años), de gran presente en Fluminense; Lucas Sanabria (20 años), de Nacional; Matías Abaldo (20 años), de Gimnasia y Esgrima de La Plata; Joaquín Lavega (19 años), de River Plate Montevideo, y Pablo Suárez (18 años), juvenil de Montevideo Wanderers.

Porteros : Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Sporting-POR).

: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Sporting-POR). Defensores : José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhamtom-ENG), Santiago Mouriño (Deportivo Alavés-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA) y Marcelo Saracchi (Boca Juniors-ARG).

: José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhamtom-ENG), Santiago Mouriño (Deportivo Alavés-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA) y Marcelo Saracchi (Boca Juniors-ARG). Centrocampistas : Marco Oroná (Universidad de Chile-CHI), Facundo Bernal (Fluminense-BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland-DEN), Lucas Sanabria (Nacional), Nicolás Fonseca (River Plate-ARG), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Nicolás De La Cruz (Flamengo-BRA) y Giorgan de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

: Marco Oroná (Universidad de Chile-CHI), Facundo Bernal (Fluminense-BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland-DEN), Lucas Sanabria (Nacional), Nicolás Fonseca (River Plate-ARG), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Nicolás De La Cruz (Flamengo-BRA) y Giorgan de Arrascaeta (Flamengo-BRA). Atacantes: Matías Abaldo (Gimnasia-ARG), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Facundo Torres (Orlando City-USA), Joaquín Lavega (River Plate), Luciano Rodríguez (Bahía-BRA), Pablo Suárez (Liverpool), Cristian Olivera (Los Ángeles-USA) y Darwin Núñez (Liverpool-ENG)

Uruguay presentó sus convocados para el partido de Perú y Ecuador por Eliminatorias 2026.





