Aunque mucho se ha hablado en la última semana de la interna del equipo y la personalidad de Marcelo Bielsa, la selección de Uruguay parece haberle dado vuelta a la página a la polémica generada por Luis Suárez y solo se enfoca en el partido contra la Selección Peruana, por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. En ese sentido, la ‘Celeste’ ya dio a conocer la delegación de 24 futbolistas que viajará a Lima, en un vuelo programado para esta tarde.

El ‘Loco’ redujo su nómina, ya que de los 29 convocados generales para la fecha doble de octubre, dejó a cinco jugadores en Montevideo, a la espera de su siguiente partido frente a Ecuador. Bielsa no dejó nada a la especulación y vendrá a Lima con sus mejores hombres, salvo con las ausencias obligadas de José María Giménez y Mathías Olivera, quienes aún siguen suspendidos por los incidentes ocurridos en la semifinal de la Copa América y recién volverán frente a la ‘Tri’.

Entre la lista de 24 viajeros para el partido contra Perú, destacan los habituales titulares: Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Maximiliano Aráujo, Darwin Núñez, entre otros. Las sorpresas del vuelo son Santiago Mouriño, quien entra en lugar de Giménez; Facundo Bernal, Matías Abaldo y Joaquín Lavega.

La lista de 24 viajeros de Uruguay para el partido contra Perú. (Selección Uruguaya)

Además de las ausencias de Josema Giménez y Mathías, los otros tres jugadores que se quedaron en territorio charrúa, preparando el partido del martes contra Ecuador, fueron Lucas Sanabria y los Sub 20 Marco Oroná y Pablo Suárez, estos tres últimos citados por primera vez a la selección mayor, pero aún deberán esperar para su debut.

Como se recuerda, dentro de la lista aparece el nombre de Darwin Núñez, quien había sido sancionado con cinco fechas de suspensión, por los hechos ocurridos durante el partido ante Colombia por la Copa América. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le otorgó una medida cautelar para que el delantero del Liverpool pueda estar presente justamente en esta jornada ante Perú y Ecuador.

Un tema que generó reacción en la ‘sele’, por la sorpresiva habilitación. “Fue sorpresivo para mí. No quiero meterme en el terreno legal, reglamentario o político porque para eso la Federación Peruana tiene a otras personas. Repito, fue sorpresa. Solo de pensar que Uruguay en este caso tenía cuatro suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas es al que se las sacaron. Raro. No entiendo estas cosas. No me gustan”, dijo Jorge Fossati.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay se enfrentan este viernes 11 de octubre por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel, AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

¿Dónde jugará Perú vs. Uruguay?

El partido entre Perú y Uruguay, programado para el viernes 11 de octubre, se disputará en el Estadio Nacional de Lima, más conocido como “El Coloso de José Díaz”. Este emblemático escenario de fútbol, ubicado en la capital peruana, tiene una capacidad para 43,781 espectadores. En este recinto deportivo, la Selección Peruana jugó sus cuatro encuentros como local en lo que va de las Eliminatorias 2026.

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

