El nombre de Arturo Vidal sigue sonando con fuerza en la selección de Chile. A pesar de no haber sido convocado por Ricardo Gareca para los próximos partidos de las Eliminatorias 2026 (ante Brasil y Colombia), el mediocampista de Colo Colo ha demostrado que no se quedará en silencio ante las críticas. En los últimos días, el ‘King’ ha sido objeto de comentarios negativos por parte de figuras históricas del fútbol chileno, quienes han señalado su participación en las recientes decepciones de la Roja, que no logró clasificar a los últimos dos Mundiales. Sin embargo, el ‘Rey’ no tardó en reaccionar, y a través de sus redes sociales lanzó fuertes declaraciones defendiendo su legado en el equipo nacional.

En una historia de Instagram, el volante dejó en claro que ha sido una pieza clave en los éxitos de la selección chilena en los últimos años, recordando que fue él quien ayudó a llevar a la Roja a dos Copas del Mundo consecutivas y destacó el rol que tuvo en posicionar a Chile entre las mejores selecciones del planeta.

“Cuando dicen que a la Roja la dejaste fuera de dos Mundiales, recuerda que hablas del que también la llevó a dos Mundiales y la dejó entre las tres mejores selecciones del mundo”, escribió Vidal, con una seguridad que caracteriza su estilo. Y eso que no mencionó las Copas Américas que ganó en 2015 y 2016.

Lejos de terminar allí, Vidal fue más allá, reafirmando su devoción por la camiseta de la selección y lanzando un mensaje lleno de orgullo y carácter. “Por Chile muero y vivo. Soy el puto amo, aunque les duela”, añadió, dirigiéndose tanto a los críticos como a quienes dudan de su capacidad para seguir aportando al equipo.

Las publicaciones de Arturo Vidal para responder a sus críticos. (Foto: Instagram)

Las críticas de los históricos chilenos a Arturo Vidal





Las palabras de Vidal fueron en respuesta a una serie de críticas emitidas por figuras históricas del fútbol chileno, quienes han cuestionado su relevancia actual y su actitud frente a la falta de convocatoria por parte de Gareca. Patricio Yáñez, uno de los más duros en su análisis, comentó que a pesar de la experiencia y calidad del ‘King’, su presencia en la selección en los últimos años no fue suficiente para lograr la clasificación a los Mundiales 2018 y 2022.

“Con lo que hizo contra River, creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido. Pero con las declaraciones no contribuye en absoluto. Quiero recordarle que este grupo de la ‘Generación Dorada’ de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia. Y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que esté siendo llamado”, señaló Yáñez en ESPN Chile.

Por su parte, Jorge Aravena, otro referente del fútbol chileno, le recordó a Vidal que, aunque fue parte de los logros pasados, también debe asumir responsabilidad por los fracasos más recientes. “¿Los llevé a los últimos dos Mundiales, dice? Sí, pero también nos dejó eliminados de los últimos dos Mundiales. Entonces que se haga cargo también de los últimos dos Mundiales que no hemos clasificado. Es que es lógico”, expresó Aravena.





Ruggeri defiende a Gareca





Desde Argentina, Óscar Ruggeri, exfutbolista y amigo cercano de Ricardo Gareca, también se sumó al debate, defendiendo al seleccionador argentino de las críticas de Vidal. El ‘Cabezón’ señaló que, si bien el volante fue un jugador extraordinario en su momento, la realidad es que Chile lleva dos Mundiales sin clasificar y que, por tanto, no es justo culpar al ‘Tigre’ por no convocarlo en esta etapa de su carrera.

“Hace dos Mundiales que no van. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Ahora, si tú venías 10 años jugando Mundiales, bueno, hasta yo lo llamo a Gareca y le digo: ‘Che, ponelos a estos tipos’. Pero hace dos Mundiales que no van con las grandes camadas y Vidal en su plenitud, con ese jopo bárbaro. Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial, es muy sencillo”, declaró Ruggeri en ESPN Argentina.





El legado de Arturo Vidal en la selección de Chile

Arturo Vidal en Chile Datos Partidos oficiales 88 Partidos amistosos 54 Goles en partidos oficiales 25 Goles en partidos amistosos 9 Participaciones en Copas del Mundo Mundial 2010 y Mundial 2014 Títulos Copa América 2015 y 2016

Arturo Vidal nunca fue convocado por Chile con Gareca en el banquillo. (Foto: Getty Images)

