El Real Madrid, a pesar de su buen desempeño en la temporada 2024-2025, enfrenta un problema interno que ha comenzado a generar ruido en el vestuario. Según Eduardo Inda, tertuliano de El Chiringuito de Jugones, hay tensiones entre Carlo Ancelotti y una de las jóvenes promesas del club, Arda Güler. En su última aparición en el popular programa televisivo, Inda desveló que el futbolista turco no está conforme con los pocos minutos que ha disputado hasta ahora, lo que ha llevado a una situación de incomodidad que podría escalar si no se soluciona pronto. Pese a que su presencia en el equipo ha sido mayor que en la temporada anterior, el juvenil esperaba un papel mucho más relevante, algo que, hasta el momento, el DT no le ha otorgado.

“Me cuentan que hay lío con Arda Güler, que está bastante enfadado por su situación, que juega más bien poco”, afirmó Inda durante su intervención en El Chiringuito. Y es que el volante ha sido titular en solo dos partidos de los 13 que ha disputado el equipo blanco esta temporada (entre LaLiga y Champions League), sumando apenas 290 minutos de los 1.170 posibles.

“Al entrenador no le termina de encajar. El final de temporada pasado fue bueno, pero dice que le falta espíritu y físico”, añadió el periodista, dejando claro que Ancelotti tiene reservas respecto a incluirlo de forma regular en el once inicial. Para Güler, la situación es difícil de comprender. Cada vez que ha sido convocado, tanto con el Madrid como con la selección de Turquía, ha demostrado ser un jugador importante. Su técnica, visión de juego y capacidad para crear peligro en el último tercio del campo han dejado una excelente impresión. Sin embargo, el joven de 19 años esperaba que, tras su destacado final de temporada el curso pasado, tendría más protagonismo en el equipo.

El problema se agrava al ver que jugadores veteranos como Luka Modric, de 39 años, siguen teniendo un rol más destacado en la plantilla. Aunque el croata sigue mostrando destellos de su innegable calidad, es evidente que no posee la frescura física ni la velocidad de reacción que sí puede ofrecer Güler en la actualidad. No obstante, ‘Carletto’ parece inclinarse por la experiencia y jerarquía del veterano croata, relegando al turco a un papel más secundario.

Arda Güler juega su segunda temporada en el Real Madrid. (Foto: Getty Images)

Arda Güler: adaptado, pero no pleno





Es importante destacar que el exjugador del Fenerbahce está feliz en el Madrid. El joven se ha adaptado perfectamente a la vida en la capital de España, disfruta de la ciudad y se siente muy cómodo dentro del vestuario. No obstante, su ambición como futbolista lo lleva a querer más. No es simplemente un tema de minutos jugados, sino de sentir que está siendo una pieza clave en los esquemas del equipo.

“Güler está encantado con el club, pero quiere jugar más, quiere sentirse importante”, señalaron fuentes cercanas al jugador, según desveló Inda. La frustración no radica solo en el hecho de no ser titular en más partidos, sino en la sensación de que, pese a sus buenos rendimientos cuando se le da la oportunidad, sigue sin ser una opción prioritaria para Ancelotti.





El perfil de Arda Güler





Nacido en Ankara el 25 de febrero del 2005, Güler es un volante de pierna zurda que puede jugar tanto por la banda derecha como por el centro del campo. Mide 1.76 cm y desde julio del 2021 juega como profesional. Todo empezó en el Fenerbahce de su país natal.

Antes de llegar al Real Madrid, Arda jugó 51 partidos en los que ha aportado la no tan despreciable cifra de 21 anotaciones. Sólo en la recién finalizada 22-23, estuvo presente en 35 juegos, marcando seis veces y asistiendo en otras siete ocasiones.

DAT0S DEL JUGADOR F. Nacimiento/Edad 25/02/2005 (19) Lugar de nacimiento Ankara Altura 1.75 metros Nacionalidad Turquía Posición Volante / Extremo derecho Pie Izquierdo Fichado 06/07/2023 Contrato hasta 30/06/2029 Proveedor Nike Valor de mercado 45 millones de euros

Arda Güler le costó 20 millones de euros al Real Madrid. (Foto: Real Madrid)

