La final del Mundial de Clubes tuvo goles, sorpresas, emociones y hasta una pelea. Tras el pitazo final, Chelsea comenzó a celebrar su victoria ante PSG (3-0), pero este momento se vio opacado por un cúmulo de reacciones. En el medio del campo, un grupo de jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y fue así que -en el intento de separar- Luis Enrique terminó en un duelo aparte con Joao Pedro. El DT estiró la mano e impactó el rostro del brasileño quien se lanzó al césped por esta acción. Ya más calmado, el estratega español explicó lo sucedido.

“Al final del partido hay una situación que creo fue totalmente evitable, por parte de todos. Mi objetivo y mi intención fue, como siempre, separar a los jugadores, para que no haya más problemas“, contó Luis Enrique en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Había mucha tensión y presión, y a partir de ahí hay una serie empujones de parte de mucha gente que todos deberíamos tratar de evitar entre todos. Pero, repito, mi intención fue evitar cualquier situación que pasara a mayores”.

Luis Enrique protagonizó conflicto con Joao Pedro. (Foto: EFE)

El DT reconoció que este momento ha generado distintas críticas porque, desde su posición, debería evitar este tipo de situaciones; sin embargo, fue claro: “Me da igual si le gusto o no a la gente. Siempre he sido así, desde joven. A la gente que me conoce le gusto mucho. No sé si soy egocéntrico, pero lo puedo decir sin problema”.

Ofuscado por la goleada recibida ante Chelsea, Luis Enrique evitó hacer un análisis profundo del partido, elogiando también las virtudes del rival que se llevó la máxima corona en el nuevo formato de la competencia internacional.

“El fútbol es así. Uno podría explicarlo todo. Me parece que tendríamos que reexaminar el partido para determinar lo que se produjo. Ellos empezaron el partido muy bien, con un alto nivel de presión, presentamos ciertas dificultades y luego intentamos marcar un gol, no pudimos lograrlo. Ellos han merecido esta victoria, se desempeñaron muy bien y me consta que yo dije que el Chelsea era un gran equipo”, sostuvo.

Luis Enrique golpeó a Joao Pedro. (Video: @StretfordEndx / X)

La postura por el Mundial de Clubes

En la previa del inicio de la competencia, mucho se habló sobre la rigurosidad que podría tener este torneo, teniendo en cuenta que se acabó la temporada en Europa. Sin embargo, la competitividad no estuvo ausente en el desarrollo de los partidos. Este punto, fue reconocido por Luis Enrique.

“Es un torneo que nace de esa necesidad por saber quién es el mejor equipo del mundo. Es un formato interesante, puede competirse en un torneo de muy alto nivel. Me ha gustado, no hemos tenido la oportunidad de ganarlo porque hay un equipo que ha sido mejor. No soy perdedor, soy un subcampeón. Perdedor es el que se rinde, el que no se levanta”, opinó el español.

TE PUEDE INTERESAR